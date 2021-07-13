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Fix Price "аккуратно" изучает инструменты для онлайн-продаж

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Ритейлер Fix Price, управляющий сетью магазинов низких фиксированных цен, "аккуратно" изучает перспективы развития онлайн-продаж.

"Мы на онлайн периодически смотрим и тестируем различные инструменты и опции, которыми активно пользуются другие сети. При этом стратегически мы по-прежнему считаем, что работа через офлайн-магазины будет оставаться ядром нашей стратегии на многие годы вперед, и мы не планируем от этой стратегии куда-то отступать. Но при этом, понимая, что мир меняется, что некоторые из наших потребителей хотят иметь дополнительную услугу в виде доставки, мы считаем, что эти вещи будут инкрементально идти к тому, что мы имеем в настоящий момент, с нашими офлайн-магазинами. Поэтому мы на эту сферу смотрим, очень аккуратно это тестируем, но так, чтобы это не вредило нашей маржинальности", - заявил финансовый директор Fix Price Антон Махнев в ходе онлайн-конференции "ВТБ Капитал Инвестиции".

"Нужно признать, что ритейлеры, которые активно инвестируют в онлайн, теряют большое количество денег, будь то классические онлайн-ритейлеры, будь то офлайн-ритейлеры, которые инвестируют в различные онлайн-инициативы. Пока еще рынок не научился эффективно работать с онлайном, так, чтобы на этом зарабатывать", - считает Махнев.

"Я уже не говорю про то, что в сегменте, где мы работаем, и учитывая наш средний чек, вообще нет уверенности, что онлайн для нашего сегмента будет работать. Потому что одно дело - торговать дорогой электроникой, или если мы говорим про какую-то недорогую игрушку или одежду, которую мы сами разработали, наши поставщики сделали, мы привезли и продаем в наших магазинах. Неочевидно, что это будет работать в онлайне, но, тем не менее, мы на это смотрим и это анализируем", - добавил он.

Fix Price - крупнейший в России оператор магазинов фиксированных цен. Сеть объединяет 4,5 тыс. магазинов в РФ и странах ближнего зарубежья. В настоящее время в магазинах компании представлены товары в восьми ценовых категориях - от 50 до 299 рублей.

В проспекте к IPO, прошедшему в марте, ритейлер достаточно сдержанно высказывался о перспективах развития онлайн-бизнеса: Fix Price отмечал, что проникновение онлайна в сегменте магазинов фиксированных цен исторически низкое, поскольку средний чек, размер корзины и количество SKU здесь значительно ниже, чем в других сегментах ритейла. Однако экспансия онлайна может начаться и в сегменте фиксированных цен в ответ на меняющиеся предпочтения потребителей, не исключала компания.

В 2018 году Fix Price запустил сервис click & collect (возможность собрать корзину на сайте и забрать заказ в магазине).

В апреле заказы из Fix Price начал доставлять сервис "Сбермаркет".

Fix Price

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