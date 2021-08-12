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ГДР Fix Price подорожали на "Мосбирже" на 6,6% на новостях о дивидендах

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Глобальные депозитарные расписки ритейлера Fix Price подорожали в начале торгов четверга на "Московской бирже" на 6,6% (до 615 рублей за штуку) на новостях о дивидендах и публикации отчета за I полугодие.

Компания сообщила, что в отчетный период нарастила выручку на 28,1% в годовом исчислении, до 106,1 млрд рублей. Этот показатель увеличился на фоне продолжающегося двузначного роста LFL-продаж и расширения сети магазинов. Выручка розничной торговли выросла на 30,1%, до 93 млрд рублей, оптовая выручка - на 15,2%, до 13,1 млрд рублей.

LFL-продажи выросли на 11,9% (на 12,6% с поправкой на дополнительный торговый день в високосном 2020 году). Компания также сообщила, что LFL-трафик увеличился на 9% (на 9,7% с поправкой на эффект високосного года).

EBITDA увеличилась на 24,1%, до 19,8 млрд рублей, рентабельность EBITDA составила 18,7% по сравнению с 19,3% в первом полугодии 2020 года. По сравнению с доковидным первым полугодием 2019 года этот показатель увеличился на 138 б.п. с 17,3%. Операционная прибыль выросла на 26,4%, до 14,2 млрд рублей. Прибыль за отчетный период увеличилась на 8,6%, до 9,8 млрд рублей.

Компания также объявила промежуточные дивиденды за первое полугодие 2021 года в размере 11,5 рубля на акцию и повысила прогноз по открытию магазинов в этом году до 730.

Fix Price Мосбиржа

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