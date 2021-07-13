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Минфин готовит для частных инвестсоветников послабления по аудиту отчетности

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Минфин предлагает отменить обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности инвестиционных советников, если они не имеют лицензий профессиональных участников рынка ценных бумаг иных видов и не обязаны осуществлять аудит своей отчетности по иным основаниям.

Изменения могут коснуться инвестиционных советников, которые ведут деятельность как индивидуальные предприниматели. Это следует из опубликованного во вторник уведомления о начале разработки законопроекта на едином портале раскрытия информации о готовящихся проектах нормативно-правовых актов.

Изменения предлагается внести в статью 5 закона "Об аудиторской деятельности" (обязательный аудит). Обязательный ежегодный аудит обязаны проводить, в частности, организации, являющиеся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, бюро кредитных историй. Это требование распространяется и на организации, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам и т.д.

Инвестиционными советниками считаются профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие деятельность по инвестиционному консультированию - индивидуальных рекомендаций в отношении сделок с ценными бумагами. Инвестиционным советником может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Они должны быть членами специализированной саморегулируемой организации в сфере финансового рынка и должны быть включены в единый реестр инвестиционных советников, который ведет Банк России.

Минфин Банк России

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