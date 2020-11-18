ЦБ задумался о маркировке сайтов инвестсоветников для борьбы с нелегалами

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Банк России планирует маркировать сайты инвестиционных советников в поисковых выдачах российских поисковиков для борьбы с нелегальными участниками рынка инвестиционного консультирования, рассказал заместитель директора департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Артем Терехов в ходе конференции НАУФОР "Инвестиционное консультирование: актуальные вопросы индустрии".

"Одна из историй, которую мы сейчас параллельно прорабатываем, - это сотрудничество с нашими интернет-поисковыми системами, чтобы была возможность маркирования в верхних списках поисковых систем официальных инвестсоветников, которые встали в реестр", - сказал он.

"Потому что мы понимаем, что борьба с нелегалами - это одна история, другая история, не менее важная для нас, создание условий, чтобы текущие официально зарегистрированные, вставшие в реестр инвестиционные советники могли максимально комфортно работать и максимально пользоваться тем регуляторным ресурсом, который дал законодатель", - добавил Терехов.

"Сегодня 92 советника на всю Россию. Много ли это? Ну, конечно, нет. С учетом того, чтобы большинство из них - это действующие брокеры, мне кажется, что количество независимых инвестиционных советников должно увеличиться. Мы видим в интернет-пространстве существует приличное количество тех "финансовых консультантов", тех людей, которые пытаются строить свой бизнес, наверное, не вполне легально, но при этом очень хотят зарабатывать на предоставлении финансового консультирования, на том, чтобы какие-то образовательные курсы создавать. Для нас очень важно, чтобы все те, кто пытается консультировать клиентов, предоставляя в том или ином виде инвестиционные консультации, чтобы они работали легально", - отметил директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Кирилл Пронин.

Согласно данным НАУФОР, из 92 инвестсоветников, зарегистрированных в едином реестре Банка России, 61% совмещают инвестиционные консультации с брокерской деятельностью, 14% - с деятельностью управляющей компаний. Еще 14% советников приходится на ИП, а 11% составляют независимые инвестконсультанты.

В первом полугодии 2020 года 25% брокерских индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) открывались с сопровождением договора на инвестиционное консультирование (рост к январю-июню 2019 года на 5%). Если говорить обо всех брокерских счетах, то 43% таких счетов открывались с сопровождением договора на инвестиционное консультирование (рост на 3% год к году).

По данным Банка России, сейчас в России открыто 7,5 млн брокерских счетов, на которых находится 12 трлн рублей.