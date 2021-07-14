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Рынок акций РФ откатился к 3830 пунктам по индексу МосБиржи

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду завершил основные торги откатом в район 3830 пунктов по индексу МосБиржи (уровень конца июня) во главе с бумагами "Газпрома" после отсечки дивидендов концерна, попытки отскока вслед за нефтью на новостях от ОПЕК+ не увенчались успехом из-за опасений в отношении ужесточения монетарной политики Федрезерва США из-за растущей инфляции.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3832,85 пункта (-1,1%), индекс РТС - 1625,77 пункта (-1,4%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 3,4%.

Доллар просел до 74,27 рубля (-0,03 рубля).

Подешевели из-за отсечки на бирже дивидендов акции "Газпрома" (-3,4%, до 284,58 рубля; дивиденды - 12,55 рубля на акцию), АФК "Система" (-1,1%; дивиденды - 0,31 рубля), ВТБ (-2,2%, до 0,0473 рубля; дивиденды - 0,0014 рубля), "префы" "Башинформсвязи" (-3,3%, до 8,8 рубля; дивиденды - 0,264 рубля).

Также просели расписки TCS Group (-2,6%), акции "АЛРОСА" (-1,5%), "Северстали" (-1,4%), "ММК" (-1,4%), "НОВАТЭКа" (-1,3%), "РусГидро" (-1,3%), "НЛМК" (-1,2%), UC Rusal (-1,1%), "Яндекса" (-0,9%), "Интер РАО" (-0,8%), "Аэрофлота" (-0,7%), "Роснефти" (-0,7%), ПАО "Полюс" (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), Сбербанка (-0,5% и -0,8% "префы"), "Сургутнефтегаза" (-0,5% и -1% "префы"), "Магнита" (-0,5%), "Татнефти" (-0,3%), "МТС" (-0,1%).

Акции "Магнитогорского металлургического комбината" просели вместе с рынком, несмотря на неплохой квартальный отчет. Группа ММК во II квартале 2021 года произвела 3,4 млн тонн стали, что на 3,1% выше уровня I квартала, сообщила компания. Объем выплавки стали за I полугодие вырос на 24,5%, до 6,7 млн тонн. Продажи товарной металлопродукции увеличились в прошлом квартале на 14,3%, до 3,32 млн тонн. За 6 месяцев прирост составил 25,3%, до 6,2 млн тонн.

Подорожали расписки Ozon (+1,2%), акции "Газпром нефти" (+0,8%), Московской биржи (+0,5%), Polymetal (+0,4%), "Норникеля" (+0,3%).

Оценки аналитиков

По оценке аналитика ИК "Русс-инвест" Евгения Колесникова, достижение компромисса Саудовской Аравией и ОАЭ по сделке со странами ОПЕК+ позволит компенсировать глобальный рост спроса на нефть. Базовый уровень добычи для ОАЭ будет повышен до 3,65 млн б/с после истечения срока действия текущего соглашения. Как известно, на недавнем заседании ОПЕК+ Саудовская Аравия настаивала на продлении пакта с апреля 2022 по декабрь 2022 года, и ОАЭ были не против, но в этом случае требовали послабления своей квоты на добычу с 3,168 до 3,8 млн б/с. Таким образом, достижение компромисса означает, что сделка ОПЕК+ все же будет продлена до конца 2022 года, что позволит компенсировать глобальный рост спроса на нефть.

С одной стороны, это негативный фактор для роста нефтяных цен, но с другой - увеличение добычи ОАЭ переносится на 2022 год, отменяя риск того, что страна нарастит добычу в ближайшие месяцы. Технически, ближайшими уровнями сопротивления для Brent сейчас выступают $76,5-77 за баррель, поддержкой - $74,1-74,3 за баррель, считает Колесников.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, негативно на динамику российских индексов в среду повлияли дивидендные отсечки по ряду бумаг, а также локальная слабость рынка сырья. На европейских площадках также доминируют продавцы, которые отыгрывают дальнейшее увеличение темпов инфляции в США.

Рубль продолжил укрепляться относительно доллара и евро, реагируя на сильные макроэкономические данные и ожидания дальнейшего повышения ставки ЦБ РФ, что сделает доходность рубля еще более привлекательной.

Инфляция и коронавирус остаются главными рисками для инвесторов в Европе. Промышленное производство в еврозоне сократилось за май на 1,0% при ожиданиях снижения лишь на 0,1%. Британская инфляция ускорилась в июне до 2,5% с 2,1% в мае при ожиданиях роста лишь до 2,2%.

Нефть совершила нырок вниз на новостях о достижении компромисса между Саудовской Аравией и ОАЭ, но затем смогла вновь локально подняться выше $76 за баррель Brent. В любом случае, новости от ОПЕК+ можно считать позитивным сигналом о том, что само соглашение об ограничении добычи продолжит существовать.

Инфляция в США вновь неприятно удивляет, однако негативную реакцию рынка поспешил погасить председатель ФРС. В подготовленном тексте выступления перед Конгрессом Джером Пауэлл вновь говорит о том, что инфляция будет замедляться. Рынок труда, по его мнению, еще далек от желаемой цели, а условия для начала сокращения покупки облигаций еще не скоро сформируются. Инфляция замедлится после высоких темпов в ближайшие месяцы, отмечает Кочетков.

Аналитик УК "Альфа-Капитал" Денис Бадьянов также полагает, что давление на рынки оказали опасения, что из-за нарастающей инфляции регуляторам придется перейти к ужесточению денежно-кредитной политики. Ситуация может измениться вечером в среду после выступления главы ФРС, если будут озвучены оптимистичные для рынков новости и инициативы.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, опубликованные в Европе макроданные принесли скорее тревожные сигналы и показали ускорение потребительской инфляции Великобритании в июне до 2,5% г/г и падение промышленного производства еврозоны в мае на 1% м/м (ожидалось -0,2%). В США инвесторы после блока статистики по инфляции ожидают выступления главы ФРС и министра финансов США - наиболее интригующим вопросом остается перспектива сворачивания денежно-кредитного стимулирования (изменение тона Пауэлла в пользу более "жесткого" может подорвать мировой аппетит к риску).

Индексы МосБиржи и РТС к концу сессии ускорили нисходящее движение, а рублевый индикатор проверил на прочность поддержку 3840 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Завершение дня ниже этого уровня указывает на риски движения в район 3780 пунктов (нижняя полоса Боллинджера) и смены краткосрочного тренда на нисходящий. Долларовый индикатор придерживается "медвежьей" динамики еще с первой половины июня. Четверг стартует с публикации ключевых данных о состоянии экономики Китая в июне и за II квартал: замедление роста основных показателей может сбить аппетит к риску и вызвать продажи как акций, так и сырьевых товаров по всему миру. Пока же зарубежные инвесторы преимущественно ориентируются на перспективы денежно-кредитного стимулирования, а российские - на нефтяные цены и корпоративные истории. Ориентир по индексу МосБиржи на четверг - 3780-3880 пунктов, считает Кожухова.

Индексы акций в США во вторник завершили торги снижением на 0,3-0,4%, отреагировав на данные об ускорении потребительской инфляции в июне (+5,4% при прогнозах на уровне 4,9%), отступив от недавних рекордов.

В среду снижение индексов акций на опасениях по поводу инфляции также преобладало в Азии (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%, гонконгский Hang Seng потерял 0,6%), немного улучшились настроения в Европе (индекс FTSE сократил снижение до 0,4%, DAX и CAC 40 отыграли утренние потери), но проседают Штаты (индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Цены производителей в США (индекс PPI) в июне выросли на 1% к маю и на 7,3% в годовом выражении при прогнозах роста на 0,6% и 6,7% соответственно. Однако рынки отреагировали на статистику нейтрально, сочтя целесообразным дождаться комментариев со стороны главы Федрезерва США.

Цены на нефть

Нефть вечером в среду вернулась к снижению, несмотря на новости от ОПЕК+ и данные о падении запасов сырья в США; цена Brent к 18:50 по московскому времени находилась на $0,4 ниже уровня суточной давности. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent составила $75,6 за баррель (-1,2% и +1,8% во вторник), августовская цена WTI - $74,04 за баррель (-1,6% и +1,6% накануне).

ОАЭ достигли компромисса с ОПЕК+, который предоставит им новую квоту по добыче, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, ОАЭ согласовали новый базовый уровень по добыче в 3,65 млн б/с по сравнению с нынешними 3,17 млн б/с.

Теперь страна поддержит предложение Саудовской Аравии о продлении срока действия сделки ОПЕК+ до конца 2022 года, сообщил источник.

Также скоро должна быть озвучена новая дата встречи представителей стран ОПЕК+.

Как сообщалось, ОАЭ фактически заблокировали решение об увеличении нефтедобычи с августа, потребовав изменить для себя базу снижения добычи с 3,2 до 3,8 млн б/с в случае продления сделки после апреля 2022 года на весь следующий год. Саудовская Аравия в свою очередь подчеркивала, что решение о продлении сделки одновременно с одобрением увеличения добычи с августа является "базовым, а не второстепенным вопросом".

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 7,9 млн баррелей (ожидалось снижение на 4-4,9 млн баррелей), запасы бензина выросли на 1,04 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,6-2 млн), резервы дистиллятов увеличились на 3,66 млн баррелей (ожидался рост на 1-1,3 млн).

Снижение запасов нефти зафиксировано по итогам восьмой недели подряд, что является самым длительным периодом их непрерывного падения с января 2018 года.

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами отката третий день подряд выступили акции ПАО "Лензолото" (-4,4% и -4,6% "префы") после отсечки рекордных дивидендов, также ощутимо подешевели бумаги ПАО "Диод" (-4,9%), ПАО "Южуралникель" (-3,3%), "КАМАЗа" (-2,6%).

Подорожали бумаги ПАО "Павловский автобус" (+7,4%), "префы" "Мечела" (+6,2%), акции "Распадской" (+4,7%), ГК "Самолет" (+4%), ПАО "Фармсинтез" (+3,7%), ПАО "Русская аквакультура" (+3,3%), АДР Qiwi (+3,1%), акции ПАО "Казаньоргсинтез" (+2,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 82,49 млрд рублей (из них 14,57 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 8,82 млрд рублей на бумаги "Роснефти" и 7,19 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").

МосБиржа РТС Газпром ОПЕК+ ОАЭ Brent WTI ФРС США

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