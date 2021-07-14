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ОАЭ договорились с ОПЕК+ о базовом уровне добычи

Квота составит 3,65 млн б/с вместо нынешних 3,17 млн б/с, сообщают источники Bloomberg

ОАЭ договорились с ОПЕК+ о базовом уровне добычи
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - ОАЭ достигли компромисса с ОПЕК+, который предоставит им новую квоту по добыче, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, ОАЭ согласовали новый базовый уровень по добыче в 3,65 млн б/с по сравнению с нынешними 3,17 млн б/с.

Теперь страна поддержит предложение Саудовской Аравии о продлении срока действия сделки ОПЕК+ до конца 2022 года, сообщил источник. Также скоро должна быть озвучена новая дата встречи представителей стран ОПЕК+.

Как сообщалось, ОАЭ фактически заблокировали решение об увеличении нефтедобычи с августа, потребовав изменить для себя базу снижения добычи с 3,2 до 3,8 млн б/с в случае продления сделки после апреля 2022 года на весь следующий год.

Саудовская Аравия подчеркивала, что решение о продлении сделки одновременно с одобрением увеличения добычи с августа является "базовым, а не второстепенным вопросом".

ОАЭ ОПЕК+

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