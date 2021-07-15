В обзоре Beige Book сообщается об укреплении экономики США в начале лета

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Экономика США продолжала укрепляться с конца мая по начало июля, демонстрируя темпы роста от умеренных до мощных, сообщается в опубликованном в среду Федеральной резервной системой региональном обзоре, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").

Сегменты экономики, показавшие подъем выше среднего, включают транспорт, путешествия и туризм, производство, нефинансовые услуги. Ситуация на энергетических рынках немного улучшилась, в то время как в сельскохозяйственной отрасли она была неоднозначной, говорится в документе. Перебои с поставками стали более распространенным явлением, в том числе из-за нехватки материалов и рабочей силы, а также низких запасов многих потребительских товаров. В том числе недостаточные резервы автомобилей вызвали некоторое снижение объема продаж, несмотря на стабильный спрос. Между тем продажи домов несколько выросли, несмотря на их ограниченное предложение на рынке. Жилищное строительство в некоторых из двенадцати округов страны замедлилось в связи с ростом расходов.

"Розничные продажи без учета автомобилей в целом росли умеренными темпами, а туризм поддерживался дальнейшим снижением опасений, связанных с пандемией", - отмечается в сообщении.

Прогнозы относительно спроса улучшились, однако многие респонденты выразили неуверенность или пессимизм по поводу того, ослабнут ли проблемы в сфере поставок. Три четверти округов сообщили об увеличении числа рабочих мест и занятости. При этом заработная плата росла в среднем по стране умеренными темпами, а низкооплачиваемые работники получили более значительное повышение зарплат. Нехватка рабочей силы часто упоминалась как причина, по которой компании не могли укомплектовать штат сотрудников на желаемом уровне, отмечается в сообщении. В ряде округов респонденты ожидают, что трудности с поиском сотрудников сохранятся до начала осени.

Потребительские цены в начале лета росли высокими темпами: семь округов заявили о сильном повышении, а остальные - об умеренном подъеме. Хотя некоторые опрошенные компании считают, что повышенное ценовое давление носит временный характер, большинство ожидают дальнейшего роста производственных затрат и отпускных цен в ближайшие месяцы.

Обзор Beige Book, который формируется на основе данных двенадцати ФРБ, традиционно публикуется примерно за две недели до заседания Федрезерва. Информация, использованная при составлении нынешнего отчета, была собрана в период по 2 июля включительно и обработана Федеральным резервным банком Бостона.

Следующая встреча руководства американского ЦБ назначена на 27-28 июля и будет сопровождаться пресс-конференцией главы ФРС Джерома Пауэлла.