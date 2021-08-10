WSJ узнала о противниках переназначения Пауэлла главой Федрезерва США

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Участники экономической команды президента США Джо Байдена в основном поддерживают назначение Джерома Пауэлла председателем Федеральной резервной системы на второй срок, однако некоторые демократы выступают против, и это может привести к смене руководства ФРС, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Действия Пауэлла на посту главы ФРС, который он занял еще при экс-президенте США Дональде Трампе, получили одобрение многих демократов. В частности, это касается решения регулятора больше сосредоточиться на сокращении безработицы, а также масштабных антикризисных мер поддержки экономики в период пандемии.

Однако некоторые из так называемых "прогрессивных демократов", в том числе сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, недовольны тем, что Пауэлл поддержал смягчение финансового регулирования, введенного после кризиса 2008 года. Кроме того, они считают, что главой американского ЦБ должен быть человек, разделяющий цели демократов, в том числе в сфере борьбы с изменением климата.

Ряд членов администрации Байдена считают переназначение Пауэлла на второй срок самым безопасным вариантом в нынешних экономических условиях, отмечают источники. При этом далеко не все экономические советники президента на данный момент высказали свое мнение относительно будущего главы ФРС, и делать выводы о том, каким будет решение Белого дома, пока рано.

Представитель Белого дома заявил, что Байден выдвинет на этот пост кандидатов, которые, по его мнению, смогут наиболее эффективно проводить денежно-кредитную политику.

В случае, если Пауэлл не будет переназначен на второй срок, главным претендентом на пост председателя ФРС станет Лейл Брейнард, вошедшая в совет управляющих американского ЦБ в 2014 году, когда президентом страны был Барак Обама, пишет WSJ.

Четырехлетний срок службы Пауэлла на посту главы ФРС истекает в феврале 2022 года.