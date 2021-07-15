Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,2%

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг снижением индексов на фоне забуксовавших в росте внешних фондовых площадок и упавшей нефти на новостях от ОПЕК+ (Brent просела ниже $74 за баррель), индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли по 0,2%, при этом лидируют в откате акции "ФСК ЕЭС" после отсечки дивидендов и подросли бумаги металлургов.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3824,09 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1622,91 пункта (-0,2%); динамика цен "голубых фишек" на "Московской бирже" смешанная в пределах 1,1%.

Доллар стоит 74,22 рубля (+0,14 рубля).

Акции "ФСК ЕЭС" упали на 5,3% (до 0,21416 рубля), дивиденды за 2020 год - 0,016 рубля на бумагу.

Также подешевели акции "Роснефти" (-1,1%), "Яндекса" (-0,8%), расписки Ozon (-0,8%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), "Газпром нефти" (-0,6%), "Татнефти" (-0,6%), "ММК" (-0,4%), АФК "Система" (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%), Сбербанка (-0,2%), расписки TCS Group (-0,2%), акции "НОВАТЭКа" (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%), "Магнита" (-0,1%).

Подорожали акции UC Rusal (+0,8%), ПАО "Полюс" (+0,5%), "НЛМК" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%), "Северстали" (+0,2%), "РусГидро" (+0,2%), Polymetal (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%), "Газпрома" (+0,1%), "МТС" (+0,1%), ВТБ (+0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, утренний внешний фон можно оценить как противоречивый: азиатские рынки торгуются разнонаправленно (для японского рынка основным негативом выступает укрепление иены), нефть дешевеет, но промышленные металлы торгуются в "плюсе".

Днем выйдет ежемесячный отчет ОПЕК, в США в 15:30 по московскому времени будет опубликован блок статистики. Также в четверг состоится очередное выступление председателя ФРС Пауэлла, но уже перед сенаторами (вряд ли заявления четверга будут сильно отличаться от мантры среды).

Инфляция в США вновь неприятно удивила (рост цен производителей в июне ускорился до 7,3% при ожиданиях 6,8%), однако негативную реакцию рынка поспешил погасить председатель ФРС. В подготовленном тексте выступления перед Конгрессом Пауэлл вновь заверил, что инфляция в дальнейшем будет замедляться. Рынок труда, по его мнению, еще далек от желаемой цели, а условия для начала сокращения покупки облигаций еще нескоро сформируются.

США не намерены восстанавливать экономические контакты на высшем уровне с Китаем, разрушенные во время торговой войны, развязанной Дональдом Трампом. В этом уже нет ничего неожиданного для рынков, полагает Кочетков.

По оценке аналитика УК "Альфа-Капитал" Дениса Бадьянова, инвесторы опасаются данных о росте инфляции в США и перспектив скорого сворачивания программ стимулирования экономики, несмотря на заявления главы ФРС, что регулятор продолжит меры поддержки "до полного восстановления". В течение дня возможны разнонаправленные колебания индексов в зависимости от поступающих новостей и заявлений. Индекс МосБиржи будет двигаться в коридоре 3780-3850 пунктов, индекс РТС - в рамках 1590-1640 пунктов, считает аналитик.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, глава ФРС повторил в очередной раз, что в ближайшие месяцы инфляция будет высокой, а потом снизится, и что сейчас необходимо продолжить стимулирование экономики. Однако не эксперты разделяют это мнение. Экс-глава Минфина США Стивен Мнучин не считает, что инфляция будет временной и ФРС следует немедленно сократить выкуп активов. Также не считает временной инфляцию глава Black Rock Ларри Финк. Растущие долги, нарастающая эмиссия центральных банков поставила мировую экономику перед мировым инфляционным кризисом. Те инвесторы, которые сейчас покупают акции "широким фронтом", могут через какое-то время пересмотреть свои взгляды и начать покупать акции золотодобывающих компаний и бумаги компаний с надежным растущим бизнесом. В долгосрок можно покупать акции "Норникеля" и Сбербанка.

Саудовская Аравия и ОАЭ достигли компромисса по поставке нефти на мировые рынки, что открывает дверь к увеличению нефтедобычи. Поскольку увеличение нефтедобычи происходит на фоне напряженной ситуации с коронакризисом, котировки нефти снизились. ВОЗ объявила о начальном этапе третьей волны коронакризиса COVID-19 в мире. Катастрофического снижения котировок нефти пока не произошло, потому что возвращение иранской нефти в полном объеме на мировые рынки затягивается. Стало известно, что переговоры о возобновлении иранской ядерной сделки 2015 года не возобновятся до середины августа, отмечает Верников.

В США в среду индексы акций показали смешанную динамику в пределах 0,1-0,2%, инвесторы оценивали выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла в Конгрессе. Пауэлл представил полугодовой доклад о состоянии экономики США в комитете по финансовым услугам Палаты представителей.

Инфляция в США заметно усилилась и, вероятно, останется высокой в ближайшие месяцы, прежде чем ослабнуть, говорится в полугодовом докладе Пауэлла.

Связанные с пандемией COVID-19 сложности и ограниченное предложение ряда товаров привели к быстрому росту цен на некоторые виды продукции и услуг, отметил он. Также причиной сильной инфляции является низкая база для сравнения из-за падения цен в прошлом году.

Глава ФРС также сказал, что американский ЦБ не приблизился к тому, чтобы вносить изменения в денежно-кредитную политику.

В центре внимания инвесторов находится сезон отчетности за второй квартал. На этой неделе о квартальных результатах отчитаются в совокупности 23 компании, акции которых входят в индекс S&P 500. Ожидается, что прибыль компаний в целом увеличилась на 64% в годовом выражении в минувшем квартале, согласно FactSet.

Экономика США продолжала укрепляться с конца мая по начало июля, демонстрируя темпы роста от умеренных до мощных, сообщается в опубликованном в среду Федеральной резервной системой региональном обзоре, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").

Сегменты экономики, показавшие подъем выше среднего, включают транспорт, путешествия и туризм, производство, нефинансовые услуги. Ситуация на энергетических рынках немного улучшилась, в то время как в сельскохозяйственной отрасли она была неоднозначной, говорится в документе.

Потребительские цены в начале лета росли высокими темпами: семь округов заявили о сильном повышении, а остальные - об умеренном подъеме. Хотя некоторые опрошенные компании считают, что повышенное ценовое давление носит временный характер, большинство ожидают дальнейшего роста производственных затрат и отпускных цен в ближайшие месяцы.

Следующая встреча руководства американского ЦБ назначена на 27-28 июля и будет сопровождаться пресс-конференцией главы ФРС Джерома Пауэлла.

В четверг в Азии динамика индексов акций также смешанная (японский Nikkei 225 просел на 1,2%, китайский Shanghai Composite прибавил 1%, гонконгский индекс Hang Seng растет на 0,9%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 теряет 0,1%).

Позитивом для китайского рынка стали данные о состоянии экономики страны. ВВП Китая во втором квартале вырос на 7,9% относительно того же периода прошлого года. Темпы подъема замедлились по сравнению с рекордным скачком на 18,3% в первом квартале. Однако это обусловлено эффектом низкой базы сравнения, поскольку в январе-марте 2020 года было зафиксировано падение экономики на 6,8% из-за начала пандемии COVID-19, а в дальнейшем ситуация начала постепенно улучшаться.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 8,1% в апреле-июне, сообщает Trading Economics. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, оценивали подъем в 7,9%.

На нефтяном рынке цены утром в четверг снижаются после известий, что ОАЭ достигли компромисса со странами ОПЕК+, которые предоставят им новую квоту по добыче; цена Brent находится на $1,7 ниже уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ в среду. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $73,91 за баррель (-1,1% и -2,3% в среду), августовская цена WTI - $72,13 за баррель (-1,4% и -2,8% накануне).

ОАЭ достигли компромисса с ОПЕК+, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, страна согласовала новый базовый уровень по добыче в 3,65 млн б/с по сравнению с нынешними 3,17 млн б/с.

Теперь ОАЭ поддержат предложение Саудовской Аравии о продлении срока действия сделки ОПЕК+ до конца 2022 года, сообщил источник. Также скоро должна быть озвучена новая дата встречи представителей стран ОПЕК+.

Как сообщалось, ОАЭ фактически заблокировали решение об увеличении нефтедобычи с августа, потребовав изменить для себя базу снижения добычи с 3,2 до 3,8 млн б/с в случае продления сделки после апреля 2022 года на весь следующий год. Саудовская Аравия в свою очередь подчеркивала, что решение о продлении сделки одновременно с одобрением увеличения добычи с августа является "базовым, а не второстепенным вопросом".

Поддержку нефти не смогли оказать данные о сокращении запасов нефти в США. По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 7,9 млн баррелей (ожидалось снижение на 4-4,9 млн баррелей), запасы бензина выросли на 1,04 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,6-2 млн), резервы дистиллятов увеличились на 3,66 млн баррелей (ожидался рост на 1-1,3 млн).

Снижение запасов нефти зафиксировано по итогам восьмой недели подряд, что является самым длительным периодом их непрерывного падения с января 2018 года.