Страны ОПЕК в июне увеличили добычу на 586 тыс. б/с, сделка ОПЕК+ исполнена на 120%

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК в июне увеличили добычу нефти на 586 тысяч баррелей в сутки - до 26,03 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации.

Согласно условиям сделки ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи, в июне страны ОПЕК могли увеличить добычу, а Саудовская Аравия частично сняла свои добровольные ограничения - с июня еще на 350 тыс. б/с.

Согласно расчетам "Интерфакса", с учетом добровольных сокращений Саудовской Аравии, страны ОПЕК выполнили соглашение ОПЕК+ на 120%.

При этом немного наращивали добычу и страны, не входящие в сделку ОПЕК+: Иран, Венесуэла и Ливия.