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РФ выйдет на докризисный уровень добычи нефти в мае 2022 года

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Россия с учетом принятых в воскресенье решений ОПЕК+ сможет в мае 2022 года выйти на докризисный уровень добычи, увеличивая добычу на 100 тыс. баррелей в сутки каждый месяц, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия24".

По его словам, это позволит дать дополнительно в 2021 и 2022 году порядка 21 млн т нефти, и при средней цене в $60 за баррель, дополнительные доходы бюджета РФ составят более 400 млрд рублей.

Он отметил, что на рынке наблюдается рост спроса и на нефть, и на нефтепродукты, сейчас отмечается дефицит.

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Александр Новак ОПЕК

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