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Что произошло за день: воскресенье, 18 июля

Встреча ОПЕК+, конец "Команды 29" и версии причин лобового столкновения поездов

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Страны ОПЕК+ договорились о повышении нефтедобычи с августа на 400 тыс. б/с в месяц. Россия с учетом этого соглашения сможет в мае 2022 года выйти на докризисный уровень добычи, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

- Правозащитное объединение "Команда 29" объявило о прекращении деятельности, опасаясь уголовного преследования членов и сторонников. Адвокаты и юристы продолжат работать в делах своих подзащитных исключительно в личном качестве.

- В РФ за сутки зафиксировано более 25 тыс. новых случаев COVID-19, в Москве суточное число заболевших снижается второй день подряд, в Крыму, напротив, в шестой раз за неделю побит рекорд по числу заразившихся. За все время в мире число заражений COVID-19 приблизилось к 190 млн.

- Следствие назвало четыре версии причин лобового столкновения поездов в Приамурье: технические неисправности, ошибка управления локомотивами, ошибка информирования локомотивных бригад о ходе следования и потеря контроля за управлением одним из локомотивов.

- Борис Джонсон уйдет на самоизоляцию после контакта с заболевшим главой минздрава. Вместе с ним на карантин отправится и министр финансов Великобритании.

- Якутск и еще 50 населенных пунктов в Якутии накрыло дымом от лесных пожаров, в республику дополнительно направлены два самолета-амфибии.

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