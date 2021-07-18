ОПЕК+ ускоренно возвращает нефть, РФ сможет увеличить добычу до максимума. Обобщение

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - ОПЕК+ приняла решение об ускоренном возвращении на рынок нефти, добычу которой она урезала с мая 2020 года. Если решения не будут пересмотрены, Россия в мае 2022 года вернется на уровень, предшествовавший пандемии, а в сентябре может достигнуть нового исторического максимума в 11 млн б/с и перепрыгнуть его.

Суть принятого решения

Сделка продлевается с мая 2022 до конца 2022 года. С августа страны ОПЕК+ начинают наращивать добычу нефти на 400 тыс. б/с в месяц до полного свертывания сокращений (сейчас составляют 5,8 млн б/с от уровня октября 2018 года, у РФ и Саудовской Аравии отдельные референтные базы).

В декабре текущего года ОПЕК+ оценит ситуацию на рынке и показатели добычи стран-участниц.

Министры продолжат встречаться каждый месяц в течение всего срока действия соглашения и, оценивая ситуацию, определять объемы добычи на следующий месяц, стремясь завершить сокращения к сентябрю 2022 года.

С мая 2022 года для пяти стран: России, Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта и Ирака - будут повышены базы отсчета снижения нефтедобычи. Для Саудовской Аравии и России - с 11 до 11,5 млн б/с, для ОАЭ - с 3,2 до 3,5 млн б/с, для Ирака - с 4,65 до 4,8 млн б/с, для Кувейта - с 2,8 до 2,96 млн б/с - всего на 1,63 млн б/с.

Министры подчеркнули критическую важность полного соответствия условиям сделки и необходимость компенсировать недосокращенные объемы добычи странами, которые этого еще не сделали, до конца сентября 2021 года.

То есть, если раньше страны ОПЕК+ должны были держать сокращения в 5,8 млн б/с вплоть до мая 2022 года, а потом отказаться от них, то теперь они будут постепенно наращивать добычу до сентября 2022 года, а если потребуется, то и до конца 2022 года. Саудовская Аравия не исключает, что страны продолжат работать в рамках Хартии о сотрудничестве и после 2022 года, если рынок потребует присутствия ОПЕК+.

Консенсус как искусство

Весь текущий год ОПЕК+ осторожно реагировал на нужды нефтяного рынка в дополнительном предложении. Благодаря в основном усилиям Саудовской Аравии, которая добровольно снижала добычу сверх своих обязательств по сделке, и с учетом растущей потребности в нефти ввиду ослабления пандемийных ограничений, уже в мае коммерческие запасы нефти опустились ниже среднего уровня 2015-2019 годов - показателя, по которому формально ОПЕК+ измеряет эффективность своей сделки по ограничению нефтедобычи.

В июле страны ОПЕК+ с опозданием вышли на уровень ограничений в 5,8 млн б/с (против 9,7 млн б/с с мая 2020 года) - они планировались уже в январе. Но цены на нефть взлетели до котировок выше даже допандемийных - если в январе 2020 года нефть Brent торговалась на уровне $55 за баррель, то сейчас - свыше $73 за баррель.

Изначально предполагалось, что уровень сокращений в 5,8 млн б/с (от уровня октября 2018 года при этом у РФ и Саудовской Аравии отдельные базы отсчета) будет держаться вплоть до мая 2022 года.

Однако ввиду нарастающего дефицита нефти и роста цен с начала июля министры ОПЕК+ начали обсуждать ускоренное возвращение нефти на рынок, а также продление сделки до конца 2022 года. Все страны ОПЕК+ согласились с тем, что с августа нужно увеличивать добычу, но решение было фактически заблокировано ОАЭ - они потребовали повысить базу снижения нефтедобычи с 3,2 до 3,8 млн б/с.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман настаивал, что если предоставить исключение одной стране, то об этом начнут просить и другие. Он утверждал также, что принять решение об увеличении нефтедобычи нельзя без одновременного продления сделки (ОАЭ предлагали пока не продлевать сделку).

В ходе пресс-конференции принц не стал раскрывать секрета принятия решения.

Вместе с тем, он обмолвился, что и другие страны могут попросить о подобных исключениях, отметив, что сейчас такой шаг обсуждается относительно Нигерии и Алжира.

Министр нефти ОАЭ Сухейль Аль-Мазруи подчеркнул приверженность его страны к продолжению работы с альянсом.

Дальше - больше

Принц сказал, что изменения базы отсчета с мая 2022 года не повлияют на трек наращивания добычи - производство будет продолжать увеличиваться на 400 тыс. б/с. Таким образом, чтобы нивелировать ограничения в 5,8 млн б/с, странам ОПЕК+ нужно увеличивать добычу нефти на 400 тыс. б/с до сентября 2022 года включительно.

В результате, пояснил Абдулазиз бен Сальман, к сентябрю Саудовская Аравия будет добывать около 11 млн б/с, а на уровень 11,5 млн б/с (новая база отсчета снижения с мая 2022 года) сможет выйти к концу 2022 года. Поскольку у России и Саудовской Аравии одинаковые референтные базы и квоты, Россия сможет увеличить добычу до этих же уровней с текущих 9,5 млн б/с.

Как пояснил вице-премьер РФ Александр Новак, принятое решение означает возвращение добычи на докризисные уровни. "Для России, например, мы выйдем на докризисный уровень уже в мае следующего года, и это позволит нам ежемесячно начиная с августа месяца увеличивать добычу на 100 тыс. б/с. Довольно большой объем, который позволит нам дать дополнительный объем добычи в течение этого года и следующего порядка 21 млн тонн", - отметил он.

Согласно расчетам "Интерфакса", с учетом наращивания добычи на 400 тыс. б/с в месяц Россия сможет с мая 2022 года выйти на уровень производства нефти в 10,5 млн б/с, так же как и Саудовская Аравия, а с сентября 2022 года - на 10,9 млн б/с.

На фоне отказа от совместных сокращений в марте 2020 года и последовавшей ценовой войны Саудовская Аравия в апреле 2020 года увеличила свою добычу с 10 до 11,5 млн б/с (производственные мощности страны пока составляют 12 млн б/с). Россия увеличила добычу незначительно - с 10,4 млн б/с в марте до 10,5 млн б/с в апреле 2020 года (без конденсата, который не учитывается в сделке).

Если же наращивание продолжится до сентября 2022 года, Россия сможет выйти на 11 млн б/с исключительно нефти, что означает новый исторический максимум, ведь даже в октябре 2018 года и Россия, и Саудовская Аравия добывали порядка 10,5 млн б/с. Как пояснял тогда министр энергетики РФ Александр Новак в интервью "Интерфаксу", принятие отдельных референтных баз для двух лидеров сделки было сделано с учетом имеющегося у стран потенциала.

"Это тоже предмет компромисса, с учетом того потенциала, который и Россия, и Саудовская Аравия имеют по увеличению добычи. Поэтому мы так договорились в рамках обсуждения", - говорил он.

В воскресенье принц не стал раскрывать, почему для России, которая никогда еще не добывала 11 млн б/с (исключительно нефти, без конденсата) была принята новая база в 11,5 млн б/с, подчеркнув, что, ответив на этот вопрос, "мы потеряем наше преимущество быть таинственными и искусными", и что это "государственная тайна", а "достижение консенсуса - это искусство".

Как сказал Новак, комментируя принятые решения, "при цене в среднем $60 за баррель доходы бюджета составят дополнительно более 400 млрд рублей". "И это, конечно, очень позитивный момент, потому что это восстановление инвестиционной активности, в том числе для нашей нефтяной отрасли, это дополнительные заказы для промышленности, дополнительные доходы для субъектов Российской Федерации", - подчеркнул вице-премьер РФ.

Принц отметил, что с учетом изменения базы отсчета фактически ограничения ОПЕК+ к маю составят 4,32 млн б/с. "Я хожу, разговариваю и сплю с моим калькулятором, и, если не ошибаюсь, это 4,32 млн б/с. Но вы должны понимать, что некоторые страны возможно к этому времени не смогут достичь своих цифр (наращивания добычи к маю 2022 года - ИФ)", - заметил он.

Принимая будущие решения об уровнях производства ОПЕК+, сказал министр энергетики Саудовской Аравии, ОПЕК+ будет следить и за добычей нефти в Иране, с которого могут быть сняты нефтяные санкции США, и за другими производителями, а также за развитием пандемии.

По его словам, принятие решение сразу до конца 2022 года означает то, что ОПЕК+ будет стараться достигать сбалансированности рынка в течение не только оставшегося года, но и всего следующего года. "Это дает рынку ясность, направление, видение того, куда мы движемся", - подчеркнул он.

Следующая встреча министров состоится 1 сентября.