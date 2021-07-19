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Цены на нефть снизились на решении ОПЕК+

Цены на нефть снизились на решении ОПЕК+
Фото: David McNew/Getty Images

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник на фоне решения ОПЕК+ наращивать добычу.

В центре внимания трейдеров также остается ситуация с распространением новых штаммов коронавируса в странах мира.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:04 по московскому времени в понедельник составила $72,93 за баррель, что на $0,66 (0,90%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $0,12 (0,2%) - до $73,59 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $71,24 за баррель, что на $0,57 (0,79%) ниже итогового значения предыдущей сессии. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов выросла на $0,16 (0,2%) - до $71,81 за баррель.

ОПЕК+ приняла решение об ускоренном возвращении на рынок нефти, добычу которой она урезала с мая 2020 года.

Сделка продлевается с мая 2022 до конца 2022 года. С августа страны ОПЕК+ начинают наращивать добычу нефти на 400 тыс. б/с в месяц до полного свертывания сокращений (сейчас составляют 5,8 млн б/с от уровня октября 2018 года, у РФ и Саудовской Аравии отдельные референтные базы).

В декабре текущего года ОПЕК+ оценит ситуацию на рынке и показатели добычи стран-участниц.

Министры продолжат встречаться каждый месяц в течение всего срока действия соглашения и, оценивая ситуацию, определять объемы добычи на следующий месяц, стремясь завершить сокращения к сентябрю 2022 года.

Brent WTI ОПЕК+

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