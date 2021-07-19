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"Газпром" купил всю твердую дополнительную транзитную мощность Украины на август

"Газпром" купил всю твердую дополнительную транзитную мощность Украины на август
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - "Газпром" забронировал все предложенные твердые дополнительные транзитные мощности Украины на август, следует из результатов месячного аукциона на Regional Booking Platform.

На платформе RBP в понедельник бронировались дополнительные транзитные мощности на август. Из предложенных 15 млн куб. м в сутки были запрошены все 15 млн. Такой же исход аукциона был и в предыдущие месяцы.

С учетом того, что аукцион на твердые мощности прошел со 100-процентной реализацией, в ближайшее время может быть объявлен дополнительный новый аукцион - на прерываемые мощности (их исполнение зависит от технической способности газотранспортного оператора). Он, скорее всего, может состояться 27 июля.

Нежелание "Газпрома" покупать негарантированные мощности (обычно предлагаются с дисконтом) по цене гарантированных украинские газовики уже традиционно называют шантажом Европы. Впрочем, соотношение выставляемых на аукционы твердых (19%) и прерываемых (81%) газотранспортных мощностей остается неизменным.

Хотя в июле проходят профилактические ремонты на российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Ямал-Европа", "Газпром" не стал увеличивать бронирование украинских газотранспортных мощностей, компенсируя выпадающий транзит отбором газа из хранилищ в Европе.

У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м - это 109 млн куб. м в сутки; 15 млн куб. м забронировано дополнительно на аукционе - всего 124 млн куб. м в сутки. В июле компания прокачивает через Украину в среднем по 124 млн куб. м в сутки, полностью выбирая забронированный объем.

Газпром Украина

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