ЕС оспорит в ВТО нормы РФ о субсидировании цены отечественных товаров при госзакупках

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Евросоюз запросил консультации в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) относительно мер поддержки, оказываемых правительством РФ в отношении российских производителей при организации закупок компаний с госучастием. Как отмечается в пресс-релизе Еврокомиссии, по мнению ЕС, эти меры ограничивают возможности европейских поставщиков при участии в коммерческих закупках в РФ.

В частности, речь идет о норме, при которой государство субсидирует 15% стоимости некоторых видов отечественных товаров при участии в закупках компаниями с госучастием. Помимо этого, ЕС оспорит норму квотирования закупок, а также норму, согласно которой госкомпании должны предварительно обосновать закупку, если товар закупается у иностранного поставщика.

"Такая практика кажется противоречащей правилам ВТО, которые требуют, чтобы Россия не дискриминировала иностранные компании в этой сфере", - говорится в пресс-релизе ЕК.

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