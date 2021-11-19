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ЕС подал запрос в ВТО на формирование панели арбитров в рамках иска к РФ

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Евросоюз подал запрос во Всемирную торговую организацию (ВТО) на формирование панели арбитров в рамках иска к РФ относительно действующих в России норм закупок госкомпаниями отечественных товаров.

Соответствующий документ опубликован на сайте ВТО. В нем отмечается, что проведенные 13 сентября консультации между странами не привели к досудебному решению этого вопроса.

Как сообщалось, в июле Евросоюз запросил консультации в рамках ВТО (первый этап подачи иска) относительно мер поддержки, оказываемых правительством РФ в отношении российских производителей при организации закупок компаний с госучастием. В пресс-релизе Еврокомиссии отмечалось, что, по мнению ЕС, эти меры ограничивают возможности европейских поставщиков при участии в коммерческих закупках в РФ.

В частности, речь шла о норме, при которой государство субсидирует 15% стоимости некоторых видов отечественных товаров при участии в закупках компаний с госучастием. Помимо этого, ЕС оспаривает норму квотирования закупок, а также норму, согласно которой госкомпании должны предварительно обосновать закупку, если товар закупается у иностранного поставщика.

"Такая практика кажется противоречащей правилам ВТО, которые требуют, чтобы Россия не дискриминировала иностранные компании в этой сфере", - говорилось в июльском пресс-релизе ЕК.

Россия в июле заявила, что готова к консультациям в ВТО по заявленным ЕС темам. "Мы готовы провести консультации с представителями ЕС по данному вопросу. Надеемся, что по итогам сможем прояснить те аспекты российского регулирования закупок, которые вызывают сомнение у ЕС, и показать их соответствие правилам Всемирной торговой организации", - комментировала тогда этот иск директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Екатерина Майорова.

Учреждение третейской группы - следующий этап стандартной процедуры споров (наступает, когда сторонам не удается разрешить разногласия в ходе консультаций). При этом первый запрос на созыв панели арбитров (ожидается, что будет рассмотрен на заседании органа по разрешению споров 29 ноября) сторона-ответчик может заблокировать, но второй запрос на формирование третейской группы одобряется органом по разрешению споров ВТО автоматически.

ЕС ВТО

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