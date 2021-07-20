Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,5%

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник коррекционным ростом цен blue chips после распродаж начала недели, поддержку "быкам" оказывает отскок нефти (Brent отыграла отметку $69 за баррель) и фондовых фьючерсов в США; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,5%, лидируют в росте бумаги ПАО "Казаньоргсинтез" на корпоративных новостях.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3711,66 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1567,29 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,3%.

Доллар стоит 74,56 рубля (-0,09 рубля).

Подорожали акции "Аэрофлота" (+1,3%), "Газпром нефти" (+1%), "Роснефти" (+0,9%), "Северстали" (+0,9%), "Интер РАО" (+0,9%), расписки TCS Group (+0,9%), акции ВТБ (+0,8%), "Газпрома" (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,7%), Сбербанка (+0,7% и +0,7% "префы"), расписки Ozon (+0,7%), бумаги "Сургутнефтегаза" (+0,6% и +0,3% "префы"), "Татнефти" (+0,6%), "РусГидро" (+0,6%), "МТС" (+0,5%), "ММК" (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,5%), Московской биржи (+0,3%), АФК "Система" (+0,3%), "Норникеля" (+0,2%), "Яндекса" (+0,2%), "НЛМК" (+0,1%), "Магнита" (+0,1%), ПАО "Полюс" (+0,1%).

Подешевели акции UC Rusal (-0,7%), "АЛРОСА" (-0,3%), Polymetal (-0,2%).

Во "втором эшелоне" выросли акции ПАО "Казаньоргсинтез" (+10,2% и +16,4% "префы"), "Нижнекамскнефтехима" (+1,4% и +3% "префы").

Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство ПАО "СИБУР Холдинг" о приобретении 100% голосующих акций АО "ТАИФ", выдав компании предписание о выполнении ряда обязательных условий, сообщил регулятор.

Как сообщалось, в конце апреля крупнейшие нефтехимические холдинги России - "СИБУР" и татарстанский "ТАИФ" - объявили о планах объединить активы. Основными нефтегазохимическими активами "ТАИФа" являются "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ) и "Казаньоргсинтез".

Оценки аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром во вторник неоднозначный: азиатские рынки в "минусе" вслед за США, но сырьевые контракты стабилизировались.

Нефть во вторник стабилизировалась после распродаж накануне, причем усиление провала котировок вечером в понедельник многие связывают с закрытием маржинальных позиций хедж-фондов. Само решение ОПЕК+ вряд ли стоит рассматривать в качестве большой неожиданности. Более того, участники соглашения, по сути, подтвердили свой прежний план повышения добычи, а незначительные изменения квот большой разницы для рынка не имеют.

Главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьев полагает, что коррекционные настроения на мировых рынках ослабли и рынки попытаются восстановиться в середине недели, хотя пока нет уверенности, что отскок получит ощутимое развитие.

Из значимой статистики во вторник ожидается публикация данных по разрешениям на строительство в США за июнь. Инвесторы также будут следить за отчетностью крупнейших компаний США: до открытия американских торгов ожидается публикация отчетности Halliburton и PhillipMorris, после закрытия - Netflix, United Airlines и Interactive Brokers.

Актуальным диапазоном для индекса МосБиржи во вторник будет район 3680-3720 пунктов. В центре внимания инвесторов операционная отчетность "Норникеля", "Группы ЛСР" и "РусГидро".

В США в понедельник индексы акций снизились на 1,1-2,1%, откат Dow Jones (-2,1%) стал максимальным с октября на фоне усиления тревог по поводу распространения новых штаммов коронавируса и возможных последствий этого для мировой экономики.

Увеличения числа случаев заражения COVID-19 во многих странах мира заставляет участников рынка снижать ожидания относительно экономического роста в ближайшие месяцы. Некоторые инвесторы также обеспокоены тем, что рост цен отрицательно скажется на потреблении и вынудит центральные банки свернуть стимулирующие меры.

Аналитики прогнозируют постепенное замедление экономического роста в США в этом и следующем году, тем не менее, подъем по итогам 2021 года может стать рекордным почти за 40 лет, пишет The Wall Street Journal.

Опрошенные WSJ в этом месяце эксперты в среднем прогнозируют рост американской экономики в 2021 году на 6,9% (в расчете четвертый квартал к четвертому кварталу). Это будет самый существенный подъем с 1983 года, когда ВВП повысился на 7,9%. В следующем году ожидается повышение на 3,2%, в 2023 году - на 2,3%.

Во вторник в Азии также преобладает негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 снизился на 1%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 0,9%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,6%).

Потребительские цены в Японии в июне выросли на 0,2% в годовом выражении, рост отмечен впервые с августа 2020 года, что связано с постепенным восстановлением объемов потребления в связи с ускорившейся в стране вакцинацией против COVID-19. В мае потребительские цены в Японии снизились на 0,1%.

Народный банк Китая (НБК) сохранил неизменной базовую процентную ставку по кредитам (loan prime rate, LPR) на уровне 3,85% годовых по итогам пятнадцатого месяца подряд на фоне продолжающегося восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Ставка по пятилетним кредитам была сохранена на отметке 4,65%, сообщил НБК.

Как отмечает Trading Economics, многие эксперты ожидали снижения ставки после того, как НБК сократил нормативы обязательных резервов для банков на 0,5 процентного пункта, высвободив 1 трлн юаней ($154 млрд).

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром во вторник наметилась коррекция после обвала накануне на фоне сделки ОПЕК+, а также очередной волны беспокойства, связанного с растущей заболеваемостью COVID-19 в мире. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $69,28 за баррель (+1% и -6,8% накануне), августовская цена WTI - $67,32 за баррель (+1,4% и -7,5% в понедельник).

Падение стоимости нефти Brent в понедельник стало максимальным с марта, WTI - с сентября прошлого года, сообщает MarketWatch.

Быстрое распространение нового штамма коронавируса "дельта" способствовало увеличению заболеваемости во многих регионах мира - от Азии до Европы, и эксперты опасаются введения новых карантинных мер, которое может ограничить спрос на нефть.

Так, США уже рекомендовали своим гражданам не посещать Великобританию и Индонезию, где заболеваемость COVID-19 выросла.