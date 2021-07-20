Китайский ЦБ сохранил базовую ставку на уровне 3,85% годовых

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Народный банк Китая (НБК) сохранил неизменной базовую процентную ставку по кредитам (loan prime rate, LPR) по итогам пятнадцатого месяца подряд, она осталась на уровне 3,85% годовых. Это решение принято на фоне продолжающегося восстановления экономики КНР после кризиса, вызванного пандемией.

В последний раз годовая LPR была снижена в апреле 2020 года.

Ставку по пятилетним кредитам НБК сохранил на отметке 4,65%.

Как отмечает Trading Economics, все больше экспертов ожидали, что китайский ЦБ может понизить ключевую ставку.

Вероятность снижения ставки возросла после того, как НБК сократил нормативы обязательных резервов для банков на 0,5 процентного пункта, высвободив 1 трлн юаней ($154 млрд). Средневзвешенное значение показателя составило 8,9%.

LPR стала новым бенчмарком в августе 2019 года после проведения китайским Центробанком реформы процентных ставок. В конце прошлого года НБК потребовал от банков с 2020 года ориентироваться именно на LPR при определении ставок по новым кредитам, а также привести условия действующих кредитов в соответствие с бенчмарком в период с марта по август.

В 2020 году годовая LPR была снижена на 30 базисных пунктов (б.п.), пятилетняя - на 15 б.п.