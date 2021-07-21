Qiwi продаст 40% АО "Точка" банку "Открытие" почти за 5 млрд рублей

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Qiwi заключила соглашение с банком "Открытие" о продаже ему 40% АО "Точка" (45% экономической доли компании), говорится в сообщении группы.

Доля Qiwi в "Точке" в рамках сделки была оценена в 4,95 млрд рублей (исходя из текущей стоимости компании в 11 млрд рублей). "Окончательная корректировка стоимости сделки будет произведена на основе аудированных результатов "Точки" за 2021 год, и, как ожидается, будет определена во втором квартале 2022 года", - отмечает Qiwi.

Закрытие сделки подлежит одобрению Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и запланировано на третий квартал 2021 года, подчеркивает группа.

Общий объем инвестиций Qiwi в проект "Точка" составил 2,1 млрд рублей. За время существования проекта группа также получила дивиденды от "Точки" в размере 0,6 млрд рублей. Таким образом, сделка представляет собой 2,5-кратную отдачу на инвестиции, с показателем внутренней нормы доходности - 35%, отмечает Qiwi.

Qiwi, несмотря на эту сделку, пока оставляет прогноз основных финансовых показателей на 2021 год неизменным. "Компания оставляет за собой право пересматривать прогноз в течение года или по мере поступления дополнительной информации по происходящим событиям", - говорится в сообщении.

"Открытие", Qiwi и "Точка" в июне 2018 года сообщили о подписании соглашения по созданию совместного предприятия АО "Точка" (сервиса для предприятий малого и среднего бизнеса). "Открытие" владеет 50% плюс 1 акция "Точки", Qiwi - 40%, еще 10% минус 1 акция принадлежит менеджменту "Точки". Планировалось, что в финансовом результате совместного предприятия "Открытие" и Qiwi участвуют в пропорции 45% и 45%, менеджмент "Точки" получает 10%.

Предполагается, что после выхода Qiwi из капитала "Точки" стороны продолжат сотрудничество и будут развивать совместные проекты B2B2C, посредством предоставления комплекса услуг таксопаркам, компаниям, осуществляющим доставку, логистическим фирмам, самозанятыми. "Клиенты продолжат получать услуги от каждой стороны независимо от изменений в структуре собственности "Точки", - подчеркивается в сообщении.

"Когда мажоритарный акционер "Точки" - банк "Открытие" предложил приобрести нашу долю по привлекательной цене с условием продолжения взаимовыгодного сотрудничества, мы оценили это как своевременную и благоприятную возможность выхода из проекта. В результате мы довольны стоимостью продажи и считаем, что сделка запланирована на благоприятное для нашей компании время. Мы можем с уверенностью сказать, что финансовые вложения в проект "Точка" оказались успешными", - прокомментировал СЕО Qiwi Андрей Протопопов.

"Банк "Открытие", как стратегический акционер, инвестировал и продолжит инвестировать в развитие "Точки". Увеличение доли банка "Открытие" в "Точке" - часть нашей стратегии развития цифровой платформы для малого бизнеса. Это позволит столь же оперативно тестировать и выводить на рынок новые финтехсервисы, технологические разработки и созданные комплексные предложения для малого бизнеса", - отметил президент - председатель правления "Открытия" Михаил Задорнов.

"Наше акционерное сотрудничество с Qiwi завершается, а технологическое продолжается. Для клиентов ничего не изменится, мы продолжим наше тесное и продуктивное сотрудничество с "Открытием", - заявил сооснователь "Точки" Борис Дьяконов.

"Точка" предлагает своим клиентам, в первую очередь малому и среднему бизнесу и индивидуальным предпринимателям, имеющим счета в Киви банке или банке "Открытие", широкий спектр услуг, включая круглосуточное расчетно-кассовое обслуживание, управление счетами, трансграничные операции и конвертацию валюты, торговый эквайринг и дополнительные виды сервисов, включая обработку платежей по перечислению заработной платы, сервисы для бухгалтеров и налоговые услуги и т.д. По состоянию на 31 декабря 2020 года у "Точки" было около 96 млрд рублей на клиентских счетах, компания привлекла свыше 580 тыс. клиентов (у большинства из которых счета и средства размещены в "Открытии").

Qiwi управляет одним из крупнейших в России платежных сервисов. У группы 16,6 млн виртуальных кошельков и более 106 тыс. терминалов и точек приема платежей. Основным акционером Qiwi является Сергей Солонин, владеющий 66,6%. Банку "Открытие" принадлежит 13,7% голосов Qiwi.

Банк "Открытие" по итогам первого квартала 2021 года занял 8-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".