Qiwi сократила квартальную прибыль по МСФО на 2%

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Во втором квартале 2021 года Qiwi plc сократила общую чистую выручку по МСФО на 11,6% - до 6,049 млрд рублей по сравнению с 6,839 млрд рублей в апреле-июне 2020 года, сообщила группа.

Без учета прекращенных операций общая чистая выручка компании во II квартале текущего года выросла на 3%.

Скорректированная чистая прибыль во II квартале 2021 года снизилась на 1,9% - до 2,704 млрд рублей по сравнению с 2,756 млрд рублей прибыли во II квартале 2020 года.

Эти результаты лишь немного превзошли консенсус-прогноз аналитиков, предполагавший снижение чистой выручки во II квартале 2021 года по МСФО на 12,3% - до 6 млрд рублей, сокращение чистой прибыли - на 4,4% - до 2,64 млрд рублей.

Скорректированная EBITDA во II квартале 2021 года снизилась на 1% и составила 3,850 млрд рублей. Маржа скорректированной EBITDA за отчетный период выросла на 6,6 процентного пункта (п.п.) - до 63,7%.

Общий оборот сегмента платежных сервисов во II квартале текущего года вырос на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 457,6 млрд рублей.

Чистая выручка в сегменте платежных сервисов за отчетный период увеличилась на 5% - до 5,678 млрд рублей, чистая прибыль этого сегмента снизилась на 6% - до 3,042 млрд рублей.

Совет директоров Qiwi утвердил дивиденды за второй квартал в размере $0,3 на одну акцию. Дата объявления дивидендов - 7 сентября 2021 года, выплатить их планируется 9 сентября 2021 года. Держатели американских депозитарных расписок (ADR) получат дивиденды чуть позже.

В марте 2021 года совет директоров Qiwi установил коэффициент выплаты дивидендов на 2021 год: группа намерена распределить не менее 50% скорректированной чистой прибыли.

Совет директоров оставляет за собой право распределять дивиденды ежеквартально, если он сочтет это необходимым для того, чтобы общая годовая выплата соответствовала предусмотренному целевому показателю, при этом размер выплат в каждом квартале может варьироваться и быть выше или ниже предусмотренного целевого показателя.

Qiwi управляет одним из крупнейших в России платежных сервисов. У группы 15,5 млн виртуальных кошельков и более 100 тыс. терминалов и точек приема платежей. Основным акционером Qiwi является Сергей Солонин, владеющий 66,6%.