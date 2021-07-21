Рубль вечером растет к доллару и евро на внешнем позитиве

Поддержку российской валюте также оказывает активно дорожающая нефть

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Доллар и евро снижаются на Московской бирже в среду вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря активно дорожающей нефти и позитивной динамике внешних рынков.

Курс доллара США составил 73,94 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 43,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 87,24 руб./EUR1, подешевев на 36,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 40,1 копейки - до 79,92 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно дорожает к доллару и евро на вечерних торгах после слабых колебаний в течение дня. Аппетит инвесторов к риску улучшился с открытием американской сессии. Игроки восстанавливают позиции после падения в начале недели, которое было спровоцировано опасениями из-за распространения коронавируса. Рост волатильности обусловлен также "тонким" рынком из-за приближения пикового сезона летних отпусков.

Штамм "дельта"

Штамм "дельта" COVID-19, как ожидается, станет основным типом этого вируса в мире в течение последующих месяцев, сообщили в среду западные СМИ со ссылкой на еженедельный обзор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, штамм "дельта" зафиксирован уже на 124 территориях - на 13 больше, чем в прошлую неделю, а в некоторых крупных странах на этот штамм приходится уже три четверти выявляемых случаев COVID-19. В то же время в ВОЗ пока не смогли описать точного механизма, позволяющего штамму "дельта" быть более заразным.

В ожидании заседания совета директоров ЦБ РФ

В центре внимания трейдеров на этой неделе находятся также заседания Европейского центрального банка, итоги которого будут подведены в четверг, и совета директоров Банка России - в пятницу.

Предполагаемое время публикации пресс-релиза Банка России со среднесрочным макроэкономическим прогнозом - в 13:30 по Москве. Пресс-конференция председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной состоится в 15:00.

Аналитики преимущественно прогнозируют повышение ключевой ставки сразу на 100 базисных пунктов (б.п.), до 6,5% годовых, чуть реже эксперты предполагает ее повышение на 50 б.п., до 6%. Сам ЦБ ранее анонсировал повышение ключевой ставки в интервале от 25 до 100 б.п. в зависимости от складывающейся ситуации.

Прогнозы обусловлены сохранением высокого уровня инфляции. По словам первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, даже несмотря на принятые меры, которые смогли сбить волну роста цен, именно инфляция стала ключевой проблемой на фоне активного восстановительного роста экономики России.

"Если исходно на текущий год в едином плане зафиксирована цифра 3,3% роста ВВП РФ, то сейчас оценка 3,9%, но может быть и выше", - сказал Белоусов в ходе заседания совета по стратегическом развитию и проектам во вторник.

"Но известно, что ключевой проблемой на фоне такого поступательного, даже ускоренного восстановительного роста стала инфляция. Целый ряд мер, который был принят в конце прошлого года и в текущем году, позволил еще сбить эту инфляционную волну. Тем не менее, годовая цифра инфляции остается очень высокой - это 6,56%. Она чуть ниже, чем за предыдущую неделю, но все равно больше 6% в годовом выражении, и по итогам года мы сейчас считаем, что мы может выйти примерно на цифру в 5%", - сказал первый заместитель председателя правительства.

Символическая дефляция

Снижение цен на овощи с 13 по 19 июля привело к символической дефляции в 0,01% на этой неделе, в результате годовая инфляция замедлилась до 6,5% на 19 июля с пиковых 6,6% на 5 июля, сообщил в среду Росстат.

По оценке ведомства, дефляция с 13 по 19 июля составила 0,01% после роста цен на 0,06% с 6 по 12 июля и на 0,46% в "тарифную" первую неделю июля. С начала июля инфляция составила 0,38%, с начала года - 4,59%.

Среднесуточная инфляция за 19 дней июля составила 0,02% (за аналогичный период июля 2020 года показатель составлял также 0,02%).

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, на фоне дорожающей нефти рубль выглядит более уверенно относительно доллара по сравнению с другими валютами развивающихся стран, торгующихся разнонаправленно против доллара США. "Повысившаяся в понедельник волатильность американского рынка снижается второй день подряд, что является индикатором восстановления спроса на рисковые активы. Нефть Brent, после слабости в начале недели, восстанавливает свои позиции, торгуясь выше $72 за баррель. Тем не менее, коммерческие запасы нефти в США на неделе по 16 июля выросли на 2,1 млн баррелей после восьми недель снижения подряд. Дальнейший рост запасов и увеличение уровня добычи в США может ограничить повышательный потенциал для нефтяных цен, как и негативная статистика по заболеваемости в США и в мире", - отмечает Беспалов.

По словам аналитика, фокус участников рынка по-прежнему направлен на итоги пятничного заседания Банка России. "Текущий уровень инфляции, который на 2,5% превышает таргет ЦБ, является весомым аргументом для повышения ставки на 100 б.п. Еще одним аргументом в пользу существенного повышения ключевой ставки может выступать рост инфляционных ожиданий, которые, согласно данным ЦБ, увеличились с 11,9% в июне до 13,4% в июле. В случае же более осторожных действий регулятора и отсутствия замедления инфляции в августе, можно ожидать дальнейшего ужесточения ДКП на последующих заседаниях. Данные по инфляции в РФ за неделю по 19 июля Росстат опубликовал в среду вечером", - говорит Беспалов.

Цены на нефть

Цены на нефть эталонных марок уверенно повышаются в ходе торгов в среду на фоне улучшения аппетита к риску, несмотря на данные о неожиданном росте запасов топлива в США на прошлой неделе.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по Москве в среду выросла на 4,31% - до $72,34 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 4,79% - до $70,42 за баррель.

Опубликованный в среду доклад министерства энергетики США показал увеличение запасов нефти в стране после снижения на протяжении восьми недели подряд.

Запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 16 июля, выросли на 2,11 млн баррелей, до 439,69 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали снижение запасов нефти на 4,5 млн баррелей, респонденты S&P Global Platts ожидали сокращения запасов нефти на 6,7 млн баррелей.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник, указали на рост запасов сырья в США за минувшую неделю на 806 тыс. баррелей. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали сокращение на 4,167 млн баррелей.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по Москве) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 22 июля всего на 0,37 копейки, до 74,4947 руб./$1, и опустил курс евро на 17,44 копейки, до 87,5983 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи опустился в среду на 15,52 копейки по отношению ко вторнику и составил 74,3334 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 по московскому времени уменьшился на 22 копейки и составил 74,2864 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 488,358 млн, из которых $528,422 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 959,936 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 21,88 копейки, до 87,5472 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 23,69 копейки и составил 87,5045 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR517,976 млн, из которых EUR125,025 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR392,951 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли в среду относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" прибавила 6 базисных пунктов (б.п.), поднявшись до 6,06% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок повысилась на 5 б.п. - до 6,16% годовых. Ставка на срок 1 месяц увеличилась на 3 б.п. - до 6,32%, ставка на срок 3 месяца поднялась на 1 б.п. - до 6,82% годовых, ставка на срок 6 месяцев выросла на 2 б.п. - до 6,9% годовых.