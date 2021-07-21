Недельная инфляция в РФ ушла в символический минус, годовая снизилась

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Снижение цен на овощи с 13 по 19 июля привело к символической дефляции в 0,01% на этой неделе, в результате годовая инфляция замедлилась до 6,5% на 19 июля с пиковых 6,6% на 5 июля.

Как сообщил в среду Росстат, дефляция с 13 по 19 июля составила 0,01% (с начала июня ведомство публикует недельную статистику с точностью до сотых) после роста цен на 0,06% с 6 по 12 июля и на 0,46% в "тарифную" первую неделю июля.

С начала июля инфляция составила 0,38%, с начала года - 4,59%, свидетельствуют данные Росстата.

Среднесуточная инфляция за 19 дней июля составила 0,02% (за аналогичный период июля 2020 года показатель также равнялся 0,02%).

Как следует из среднесуточных данных Росстата, годовая инфляция в РФ на 19 июля замедлилась до 6,50% с 6,55% на 12 июля и пиковых 6,60% на 5 июля, вернувшись на уровень конца июня (также 6,50%).

Снижение годовой инфляции в последние две недели, пусть пока и незначительное, безусловно, окажет определенное давление на позиции "ястребов" на заседании совета директоров ЦБ 23 июля, на котором ЦБ уже анонсировал повышение ключевой ставки в интервале от 25 до 100 базисных пунктов в зависимости от складывающейся ситуации.

Цены на продукты и непродовольственные товары

По данным Росстата, цены на плодоовощную продукцию снизились с 13 по 19 июля на 2,1% (неделей ранее снижение составляло 1,3%), в том числе на картофель - на 6,2%, помидоры и огурцы - на 5,4%, морковь - на 3,8%, лук - на 2,4%. В то же время цены на капусту выросли на 2,4%, на яблоки - на 0,4%.

Выросли за неделю цены на гречневую крупу и соль - на 0,4%, свинину, сливочное масло - на 0,3%, подсолнечное масло - на 0,2%, сахар и мясо кур - на 0,1%. Одновременно яйца подешевели на 0,3%.

Среди непродовольственных товаров значительно выросли цены на плиты древесностружечные (ДСП) - на 3,5%, доски обрезные - на 2,3%, металлочерепицу - на 0,8%.

Цены на автомобильный бензин с 13 по 19 июля увеличились на 0,2%, дизельное топливо - на 0,1%.

Средняя цена поездки на отдых в Турцию за неделю снизилась на 6,9%.

Темпы роста потребительских цен в первом полугодии заставили Минэкономразвития в июле пересмотреть ожидания по инфляции на 2021 год, повысив их до 5% с заявленных в апреле 4,3%. Такой показатель был включен в промежуточные параметры базового варианта среднесрочного прогноза социально-экономического развития страны на 2021-2024 годы, направленного министерством в регионы.

Действующий прогноз ЦБ по инфляции на 2021 год равняется 4,7-5,2%, но ЦБ уже анонсировал его предстоящее повышение на заседании совдира 23 июля, когда будет опубликован новый среднесрочный прогноз.

Ключевая ставка

На фоне ускорения инфляции, которое наблюдалось в мае и начале июня, Банк России принял решение о повышении с 15 июня ключевой ставки на 50 базисных пунктов, до 5,50% годовых. В конце июня глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что совет директоров Банка России на заседании 23 июля может рассмотреть вопрос повышения ключевой ставки шагами от 25 до 100 базисных пунктов (б.п.).

"Мы будем оценивать размер этого шага. Я думаю, что мы можем обсудить от 25 базисных пунктов до 1 процентного пункта повышения", - сказала глава ЦБ.

Большинство аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" перед заседанием совдира, считают, что повышение ставки 23 июля может составить 75 или 100 базисных пунктов (при этом поровну распределилось количество голосов за 75 и 100 б.п.).