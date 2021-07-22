"ЛУКОЙЛу" не разрешили привлечь партнера в проект "Западная Курна - 2"

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" нашел потенциального партнера на часть доли в иракском проекте "Западная Курна - 2", но ввиду того, что власти Ирака не одобрили его привлечение, компания ищет способы улучшить экономику проекта.

"На часть доли есть желающие. Пока нам министерство отказало в этом желании, потому что они удовлетворены работой компании на территории Ирака", - сказал журналистам президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов.

"Поэтому продолжаем переговорный процесс по улучшению экономики на "Западной Курне - 2", особенно по пласту Ямама", - сказал он, напомнив, что власти Ирака одобрили возможность начала ранней добычи нефти на Блоке 10. "Блок 10 - они дали добро на раннюю нефть, это 30 тыс. б/с, и дали добро на начало FID и его эксплуатации", - продолжил он.