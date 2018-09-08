"ЛУКОЙЛ" заявил о безопасности своих работников в Ираке в связи с протестами в стране

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Компания "ЛУКОЙЛ" держит ситуацию под контролем на месторождении в Ираке, где происходят беспорядки.

"Безопасности сотрудников "ЛУКОЙЛа" и подрядчиков, работающих на объектах месторождения "Западная Курна 2" ничего не угрожает. Ситуация находится под контролем", - заявили в компании.

С июля в Басре проходят демонстрации жителей, недовольных безработицей, коррупцией, перебоями с электроснабжением и загрязнением воды. Акции протеста нередко приводят к беспорядкам, сопровождающимся нападениями на правительственные объекты и силы безопасности.

По различным данным, число жертв беспорядков может составлять не менее девяти человек.

В субботу должна пройти посвященная этому экстренная сессия парламента. По словам премьера страны Хайдера аль-Абади, на этом заседании будут присутствовать ключевые министры правительства.