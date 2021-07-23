Большая часть госфонда зерна РФ может быть продана на следующей неделе

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Большая часть запасов государственного интервенционного фонда зерна может быть продана на следующей неделе, если на него будет спрос. Это следует из сводных ведомостей аукционов, запланированных на Национальной товарной бирже (НТБ, входит в группу "Московская биржа") на 28-30 июля.

Всего за три дня планируется продать 71 685 тонн зерна.

По данным госагента фонда - "Объединенной зерновой компании" (ОЗК), в фонде в настоящее время хранится 86 029 тонн зерна.

На торги 28 июля выставлено 24 570 тонн, 29 июля - 23 355 тонн, 30 июля - 23 760 тонн. Это пшеница 3 и 4 классов урожаев 2014-2016 годов и ячмень урожая 2013-2014 годов. Цена пшеницы колеблется от 13 600 до 14 900 рублей за тонну, ячменя - от 12 200 до 13 100 рублей за тонну. Из этого ценового ряда выбивается цена на пшеницу 4 класса урожая 2016 года - 10 800 за тонну. Эта пшеница хранится в Амурской области.

Как сообщалось, ОЗК 28 июля возобновляет биржевые торги зерном государственного интервенционного фонда. В соответствии с распоряжением правительства от 31 марта 2020 года, они начались 7 августа 2020 года и были приостановлены 27 ноября, за этот период было продано 176 933 тонн зерна почти на 2,1 млрд рублей. Торги возобновились 20 января 2021 года. За период по 18 февраля было всего два результативных торговых дня, продано 18 495 тонн зерна на 207,7 млн рублей. После этого торги не назначались.

Механизм товарных (продажа зерна из государственного интервенционного фонда) и закупочных (закупка государством зерна) интервенций действует в России с 2001 года. Он направлен на стабилизацию цен на рынке зерна и поддержку сельхозпроизводителей. При резком росте цен государство продает зерно из госфонда и тем самым останавливает его подорожание, при падении цен - снимает лишнее зерно с рынка для того, чтобы прекратить его удешевление.

Как сообщалось, Минсельхоз предлагает создать на базе интервенционного фонда зерна фонд продовольственной пшеницы и ржи для обеспечения производителей муки. Ранее фонд формировался не только за счет продовольственной пшеницы и ржи, но и за счет кукурузы и ячменя, а также фуражной пшеницы. Предлагается сформировать неснижаемый запас пшеницы и ржи в размере 3 млн тонн, что соответствует потребности производителей муки в зерне на 2-3 месяца. Закупать зерно предполагается на биржевых торгах по рыночной цене, а продавать - при возникновении резкого роста цен на зерно по сравнению с уровнем за аналогичный период предыдущего года - по цене не ниже закупочной.