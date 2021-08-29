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Кабмин РФ допустил использование механизма интервенций на рынке сахара

Кабмин РФ допустил использование механизма интервенций на рынке сахара
Фото: Bernard Annebicque/Sygma/Sygma via Getty Images

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Правительство включило сахар в перечень сельхозпродукции для проведения государственных интервенций, сообщает пресс-служба правительства.

В заявлении кабмина поясняется, что интервенции используются как инструмент регулирования цен и поддержки сельхозпроизводителей. "Когда цены низкие, государство закупает у аграриев продукцию в интервенционный фонд. В случае заметного роста цен - продаёт, тем самым стабилизируя ситуацию на рынке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что формирование государственного интервенционного фонда начнётся в 2022 году.

"Ранее правительство приняло комплекс мер по снижению цен на продовольствие, разработанный по поручению президента. В рамках этой работы были скорректированы пошлины на ряд сельхозтоваров, созданы инструменты поддержки мукомолов и хлебопёков, подписаны соглашения с отраслевыми ассоциациями, производителями товаров, поставщиками и торговыми сетями о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло", - говорится в сообщении.

Для оперативного реагирования на ситуацию была сформирована межведомственная рабочая группа, которую возглавил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

правительство

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