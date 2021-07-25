Минсельхоз РФ счел масложировой сектор привлекательным для инвесторов

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ не ожидает снижения инвестиций в масложировой сектор в ближайшие годы и сокращения производства подсолнечного масла.

"Отрасль сохраняет инвестиционную привлекательность, продолжается реализация проектов по строительству перерабатывающих заводов, в частности, в Курской и Липецкой областях. Таким образом, Минсельхоз не ожидает снижения инвестиционной активности в секторе и объемов производства в дальнейшем", - говорится в сообщении ведомства, распространенном в воскресенье.

Как подчеркивает Минсельхоз, именно рост инвестиций в последние годы позволил масложировой отрасли демонстрировать устойчивую положительную динамику развития, увеличивать перерабатывающие мощности, а также наращивать экспортный потенциал. "При этом нужно отметить, что в первой половине сезона 2020/2021 гг. на мировом рынке отмечался существенный рост цен на подсолнечник, что привело к увеличению экспорта этой культуры из России. С учётом снижения урожая в 2020 году из-за неблагоприятных погодных условий это привело к сокращению объемов производства готовой продукции в первом полугодии 2021 года", - напоминается в сообщении.

В этом году Минсельхоз ожидает увеличения урожая подсолнечника, "что в совокупности с действующими мерами таможенно-тарифного регулирования позволит полностью обеспечить внутренний рынок и сохранить цены на стабильном уровне". "Самообеспеченность растительным маслом в 2020 году составила 195,9%. За последний месяц отпускная цена на подсолнечное масло не менялась и составила 94,2 рубля за литр, - сообщает министерство. - Возмещение части затрат на производство и реализацию бутилированного масла позволит предприятиям выполнять соглашения о стабилизации цен при необходимом уровне рентабельности производства".

Как сообщалось, рост цен на подсолнечное масло в прошлом году привел к необходимости зафиксировать оптовые и розничные цены на него. Соглашение, подписанное в середине декабря прошлого года между Минсельхозом, Минпромторгом, поставщиками и ритейлерами, предусматривает оптовую цену на него не выше 95 рублей, розничную - 110 рублей за литр. Соглашение действует до 1 октября этого года.

Как сообщил накануне Росстат, в июне этого года производство нерафинированного подсолнечного масла и его фракций составило 297,7 тыс. тонн, что на 35,7% меньше, чем в июне прошлого года, и на 22,9% меньше, чем в мае 2021 года. Всего за первое полугодие его произведено 2,7 млн тонн, что на 17,2% меньше, чем годом ранее. Производство рафинированного подсолнечного масла в июне составило 162,9 тыс. тонн, что на 14,8% меньше, чем в июне прошлого года, и на 6,3% ниже показателя мая этого года. В первом полугодии производство составило 1,1 млн тонн, снизившись на 17,3% по сравнению с январем-июнем 2020 года.

По данные центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе, РФ в этом году (по 18 июля) экспортировала масложировой продукции на $3,69 млрд, что на 38% больше, чем годом ранее. В настоящее время на экспорт масличных культур действуют практически запретительные пошлины. С 1 сентября начнет действовать плавающая пошлина на экспорт подсолнечного масла. Этот механизм будет действовать до 31 августа 2022 года.