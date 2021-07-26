Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 07:56Заразились
на 25.07В России 6 126 541+24 072В мире 193 730 907+565 285

Рубль в понедельник утром незначительно снижается к доллару и евро

Рубль в понедельник утром незначительно снижается к доллару и евро
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро слегка подрастают на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,77-73,86 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,8325 руб./$1 (+7,25 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 86,965 руб./EUR1 (+16,5 копеек к закрытию пятницы). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 11,41 копеек к уровню закрытия 23 июля, до 79,74 рубля.

Доллар при этом оказался на 6,62 копеек выше уровня действующего официального курса, евро - на 11,99 копеек выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения курса рубля к доллару и евро на старте торгов 26 июля вызваны снижением нефтяных котировок.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:02 мск составила $73,72 за баррель, что на 0,51% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $71,66 за баррель, что на 0,57% ниже уровня на закрытие рынка 23 июля.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник демонстрируют разнонаправленную динамику: японский Nikkei 225 растет на 1,14%, китайский CSI300 снижается на 2,89%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 теряет 0,28%.

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу на рекордных максимумах. Все три основных индекса прибавили более 1% по итогам недели.

Ралли на фондовом рынке США возобновилось в последние дни после масштабной распродажи в понедельник, которую спровоцировали опасения, связанные с быстрым распространением нового штамма COVID-19 "дельта". Инвесторов обнадеживают финансовые результаты крупнейших американских компаний.

Московская биржа

Новости

Шувалова назначили главой госкорпорации ВЭБ сроком на пять лет

GM второй раз отзывает электромобили Chevrolet Bolt из-за угрозы возгорания

GM второй раз отзывает электромобили Chevrolet Bolt из-за угрозы возгорания
Пандемия коронавируса

РФПИ заверил, что пересмотр соглашения о поставках "Спутника V" Аргентине не обсуждается

Wildberries попала под санкции Украины

Олово подорожало до рекордного максимума

Олово подорожало до рекордного максимума

На торги выставлен узел учета, через который в "Дружбу" попала грязная нефть

На торги выставлен узел учета, через который в "Дружбу" попала грязная нефть

Набиуллина допустила, что повышение ставки в пятницу станет последним в цикле

Набиуллина допустила, что повышение ставки в пятницу станет последним в цикле

Набиуллина сообщила о первых признаках ослабления инфляции

Mercedes-Benz перейдет на выпуск электромобилей до конца десятилетия

Mercedes-Benz перейдет на выпуск электромобилей до конца десятилетия

Биржевые цены на бензин немного снизились после заявлений Минэнерго и ФАС

Биржевые цены на бензин немного снизились после заявлений Минэнерго и ФАС
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');