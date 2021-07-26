Рубль в понедельник утром незначительно снижается к доллару и евро

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Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро слегка подрастают на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,77-73,86 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,8325 руб./$1 (+7,25 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 86,965 руб./EUR1 (+16,5 копеек к закрытию пятницы). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 11,41 копеек к уровню закрытия 23 июля, до 79,74 рубля.

Доллар при этом оказался на 6,62 копеек выше уровня действующего официального курса, евро - на 11,99 копеек выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения курса рубля к доллару и евро на старте торгов 26 июля вызваны снижением нефтяных котировок.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:02 мск составила $73,72 за баррель, что на 0,51% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $71,66 за баррель, что на 0,57% ниже уровня на закрытие рынка 23 июля.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник демонстрируют разнонаправленную динамику: японский Nikkei 225 растет на 1,14%, китайский CSI300 снижается на 2,89%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 теряет 0,28%.

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу на рекордных максимумах. Все три основных индекса прибавили более 1% по итогам недели.

Ралли на фондовом рынке США возобновилось в последние дни после масштабной распродажи в понедельник, которую спровоцировали опасения, связанные с быстрым распространением нового штамма COVID-19 "дельта". Инвесторов обнадеживают финансовые результаты крупнейших американских компаний.