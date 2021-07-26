Рубль вечером развернулся вверх к доллару и продолжает дешеветь к евро

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Доллар перешел к небольшому снижению, евро продолжает дорожать на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль не очень значительно меняется к бивалютной корзине из-за разнонаправленной динамики ведущих пар.

Курс доллара США составил 73,71 руб. в 19:00, что на 5 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 87,05 руб., подорожав на 25 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 8,5 копейки - до 79,71 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вверх и продолжает дешеветь к евро на вечерних торгах вслед за динамикой на глобальном рынке. Доллар заметно снизился к большинству мировых валют, в том числе евро на Forex, после выхода неожиданно слабых данных по американскому рынку недвижимости.

Продажи новых домов в США в июне сократились на 6,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 676 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в мае было реализовано 724 тыс. домов, тогда как ранее было озвучен показатель в 769 тыс.

Аналитики в среднем ожидали роста продаж в прошлом месяце на 4% с объявленного ранее майского уровня - до 800 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics. Респонденты MarketWatch прогнозировали повышение до 795 тыс., то есть на 3,4%.

Таким образом, показатель снизился по итогам третьего месяца подряд и опустился до минимума с апреля прошлого года. На покупателей продолжают оказывать негативное влияние высокие цены на дома, что обусловлено продолжающимся подорожанием строительных материалов.

При этом рынки переходят в режим ожидания итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое состоится 27-28 июля.

Совет директоров Банка России с 26 июля повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 6,50% годовых.

В опубликованном в пятницу заявлении регулятор отметил, что инфляция складывается выше прогноза Банка России. В июне месячные сезонно сглаженные темпы роста потребительских цен несколько снизились по сравнению с маем, но остаются высокими.

Годовая инфляция увеличилась до 6,5% после 6,0% в мае и, по оценке на 19 июля, сохранилась на этом же уровне. Показатели, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, находятся значимо выше 4% в годовом выражении.

Преобладающее влияние проинфляционных факторов может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Принятое решение по ключевой ставке направлено на ограничение этого риска и возвращение годовой инфляции к 4%.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 5,7-6,2% в 2021 году. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0-4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях (следующее заседание, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 10 сентября).

Решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Европейский центральный банк (ЕЦБ), в свою очередь, по итогам заседания на минувшей неделе ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%. Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%.

При этом ЕЦБ обозначил новые ориентиры для будущего направления денежно-кредитной политики (forward guidance) в соответствии с недавним пересмотром стратегии.

Совет управляющих ЕЦБ ожидает, что ключевые ставки останутся на текущих уровнях или ниже до тех пор, пока инфляция не достигнет 2% существенно раньше окончания горизонта прогнозирования и будет устойчиво держаться на этом уровне до конца прогнозного периода.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик УК "Промсвязь" Илья Голубов, в понедельник российский рубль торговался практически без изменений относительно закрытия прошлой недели на фоне консолидирующейся нефти марки Brent. "Кроме того, приближающееся заседание Комитета по открытым рынкам ФРС США, которое завершится в среду, вынуждает инвесторов быть несколько осторожными. Стоит отметить, что в ближайшей перспективе поддержку рублю, который в целом остается недооцененным, могут оказать покупатели в длинных ОФЗ, появившиеся еще до решения ЦБ по ставке", - отмечает Голубов.

Цены на нефть немного замедлили снижение в ходе торгов в понедельник, но продолжают понижаться на опасениях за спрос во время нового витка пандемии.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времени уменьшилась на 0,19% - до $73,96 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 0,61% - до $71,63 за баррель.

Фьючерсы на обе марки демонстрировали волатильность в течение прошлой недели, восстанавливаясь после обвала 19 июля и завершив неделю небольшим подъемом. Фьючерсы на Brent поднялись за неделю на 0,69%, WTI - на 0,71%.

Между тем эксперты говорят, что фундаментальные факторы остаются устойчивыми, что может оказать поддержку рынку.

Аналитики также выражают надежду на то, что рост темпов вакцинации сокращает вероятность введения новых полноценных локдаунов в странах мира.

"В понедельник рубль значительную часть дня слабел в паре с долларом и евро. Причиной стало снижение нефтяных котировок. Хотя в конце прошлой недели стоимость фьючерса на Brent выросла на 0,69%, а WTI - на 0,71%, новая неделя началась с опасений инвесторов относительно темпов распространения коронавируса, слишком стремительное распространение дельта-штамма может привести к новым ограничениям, однако, сохраняется надежда на высокие темпы вакцинации", - подчеркивает аналитик УК "Альфа-Капитал" Денис Бадьянов.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 27 июля на 33,17 копейки, до 74,098 руб., и увеличил курс евро на 47,2 копейки, до 87,3171 руб..

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" увеличился в понедельник на 34,18 копейки по отношению к пятнице и составил 73,9911 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 вырос на 29,67 копейки и составил 73,9713 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 600,44 млн, из которых $564,304 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 36,136 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 58,45 копейки, до 87,2978 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 поднялся на 54,47 копейки и составил 87,2421 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR524,861 млн, из которых EUR181,311 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR343,55 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли в понедельник относительно предыдущего торгового дня в ожидании дальнейшего ужесточения ДКП Банка России. Ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла на 43 базисных пункта (б.п.) - до 6,4% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок повысилась на 41 б.п. - до 6,54% годовых. Ставка на срок 1 месяц увеличилась на 39 б.п. - до 6,72%, ставка на срок 3 месяца поднялась на 31 б.п. - до 7,13% годовых, ставка на срок 6 месяцев прибавила 34 б.п., поднявшись до 7,24% годовых.