Банки РФ в I полугодии увеличили прибыть почти вдвое

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Российские банки в первом полугодии 2021 года заработали 1,2 трлн рублей прибыли, что почти в два раза превышает результат аналогичного периода 2020 года (630 млрд рублей), говорится в обзоре ЦБ РФ о развитии банковского сектора.

Регулятор вновь уточнил прогноз по прибыли банков на 2021 год. "Если не случится непредвиденных событий, прибыль по итогам года может достичь 2 трлн рублей или даже больше", - отмечает ЦБ. Банк России в июне повысил прогноз по прибыли банковского сектора на этот год - до около 2 трлн рублей с 1,5-1,7 трлн рублей ранее.

Рост прибыли банков в I полугодии 2021 года регулятор объясняет увеличением бизнеса и меньшими расходами на резервы (снижение с 729 млрд рублей до 298 млрд рублей). Положительное влияние на финансовый результат сектора оказал рост чистого процентного дохода (+223 млрд рублей, или на 13%), в основном за счет снижения процентных расходов по средствам населения. Также вырос чистый комиссионный доход (+150 млрд рублей, или на 27%) в результате роста доходов по расчетно-кассовому обслуживанию корпоративных клиентов и от оказания брокерских услуг, отмечает ЦБ.

Отрицательное влияние на прибыль банков в январе-июне текущего года прежде всего оказали рост операционных расходов (+110 млрд рублей, или на 10%) и двукратное снижение доходов от переоценки и операций с иностранной валютой (с 122 млрд рублей до 56 млрд рублей).

В июне 2021 года чистая прибыль банков составила 204 млрд рублей (доходность на капитал - 22% в годовом выражении). Это немного ниже, чем в мае (216 млрд рублей), в основном за счет отрицательной валютной переоценки на фоне укрепления курса рубля, пояснил ЦБ.

Количество прибыльных банков за месяц выросло до 237 с 234. Доля прибыльных банков в активах сектора по итогам первого полугодия 2021 года составила 98%. При этом более 80% прибыли было получено системно значимыми кредитными организациями.

Балансовый капитал банковского сектора в июне вырос на 158 млрд рублей, что ниже заработанной прибыли из-за отрицательной переоценки ценных бумаг, оцениваемых через прочий совокупный доход (27 млрд рублей), а также выплаты дивидендов отдельными банками (14 млрд рублей).

Показатель достаточности совокупного капитала сектора (Н1.0) в июне вырос на 0,4 процентного пункта (п.п.) - до 12,6% (после снижения в мае из-за крупных дивидендных выплат). Рост показателя произошел за счет заработанной за месяц прибыли и роспуска макропруденциальных надбавок по необеспеченным потребительским кредитам, предоставленным до 1 апреля 2020 года.

Запас капитала банков также восстановился до 6,0 трлн рублей (около 10% объема кредитного портфеля), отмечает ЦБ при этом регулятор подчеркивает, что этот запас распределен среди банков неравномерно.