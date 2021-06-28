ВТБ ждет аномально высокой прибыли в первом полугодии

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - ВТБ закончит первое полугодие с аномально высокими результатами по МСФО - свыше 150 млрд рублей, в следующие кварталы прибыль нормализуется по мере роста отчислений в резервы и ускорения операционных расходов, заявил журналистам член правления банка Дмитрий Пьянов.

"У нас действительно будет выдающееся первое полугодие, которое будет создавать необходимый запас. Но вы видите, что даже, начиная с этого раскрытия, макроэкономическая ситуация и ситуация с новой мутацией вируса заставляет нас четко сигнализировать - не надо аннуализировать (...) результаты первого полугодия. То есть это не будет 300 млрд рублей, как могло бы получиться путем арифметического перемножения", - заявил Пьянов, добавив, что банк ждет нормализации прибыли в третьем и четвертом кварталах.

ВТБ за пять месяцев увеличил чистую прибыль по МСФО в 3,3 раза в годовом выражении, до 137,4 млрд рублей. В мае чистая прибыль группы снизилась до 22,8 млрд рублей с 29,5 млрд рублей по итогам апреля.

"Мы видим, что результаты первого полугодия будут экстраординарно высокими, исторически рекордными. Это сейчас почти 140 млрд рублей по итогам пяти месяцев, поэтому прибыль по итогам шести месяцев превысит, наверное, 150 млрд рублей. Но в принципе каждый следующий месяц будет ближе к результатам мая, нежели к результатам первого квартала или апреля 2021 года в силу пока еще низких значений стоимости риска и низких расходов в нашем отчете о прибылях и убытках. Эти два компонента мы предполагаем к ускорению в следующие месяцы", - заявил Пьянов.

ВТБ прогнозирует, что по итогам 2021 года его чистая прибыль будет близка к верхнему диапазону прогноза в 250-270 млрд рублей.

"Ухудшение ковидных трендов"

"Мы действительно пока наблюдали очень небольшую дефолтность в терминах конкретных имен нашего портфеля корпоративно-инвестиционного бизнеса и портфеля МСБ. Мы видим сейчас, во-первых, ухудшение ковидных трендов, которое прежде всего на сегмент МСБ может влиять. Вы видите, что отдельные регионы в России вводят уже локдаун, и это губительно влияет на выручку прежде всего в секторах, ориентированных на потребительский спрос. Второй тренд - это ужесточение санкционного фона, в том числе в отношении отдельных бенефициаров российских предприятий. Плюс мы видим, что отдельные отрасли и ранее не восстановились, и сейчас с ужесточением ковидной тематики, например, индустрию развлечений может дополнительно поставить под давление. Вы знаете такие имена, как "Парк развлечений", это третий фактор, который тоже связан с ковидом, может негативно повлиять", - заявил топ-менеджер ВТБ.

Опыт ВТБ показывает, что основное влияние на финансовое положение группы в целом оказал не столько рост заболевших, сколько ограничения на работу отдельных отраслей в регионах и федеральный локдаун.

"Поэтому по сути для нас самым негативным сценарием является либо федеральный локдаун, либо локальные локдауны в отдельных субъектах Федерации. В этой ситуации мы видим падение выручки отдельных предприятий, мы видим по сути проблему с работниками отдельных отраслей сейчас в виде потери работы, и это негативно отражается на кредитном состоянии наших клиентов. Пока такой ситуации нет. Если она даже будет, то мы видим, что по итогам прошлого 2020 года она ограничивается определенным количеством счетных месяцев, и в этой ситуации пока мы не видим какого-то риска для достижения нашей прибыльности в 2021 году с точки зрения того диапазона, который мы таргетировали в начале года - 250-270 млрд рублей", - сказал Пьянов.

"Пользуясь футбольной терминологией, у нас очень хороший первый тайм, в котором было забито 7 голов. Во втором тайме, по сути, мы консолидировались в защите, не хотим рисковать травмами основных игроков, хотим довести этот матч до того счета, который мы таргетировали в самом начале года, - 250-270 млрд рублей, тем не менее сохраняя здоровый прирост тех компонентов бизнеса, прежде всего розничного, которые позволят в последнем году стратегии обеспечить ее выполнение", - заявил Пьянов.