Индекс Мосбиржи начал неделю с роста выше 3750п

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал неделю с коррекционного роста на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и стабилизации нефти, индекс МосБиржи превысил 3750 пунктов после утренней просадки в район 3710 пунктов, при этом лидерами роста выступили бумаги Сбербанка.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3750,1 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1602,53 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 2,1%.

Доллар просел до 73,71 рубля (-0,05 рубля).

Подорожали акции Сбербанка (+2,1% и +2% "префы"), "Магнита" (+1,8%), расписки TCS Group (+1,7%), бумаги "ММК" (+1,2%), "НЛМК" (+0,9%), "АЛРОСА" (+0,8%), "НОВАТЭКа" (+0,8%), "РусГидро" (+0,8%), АФК "Система" (+0,7%), "Яндекса" (+0,7%), "Роснефти" (+0,6%), "Северстали" (+0,5%), ПАО "Полюс" (+0,4%), Polymetal (+0,4%), "МТС" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,2%), UC Rusal (+0,2%).

Подешевели расписки Ozon (-2,7%), бумаги "Аэрофлота" (-1,2%), "ЛУКОЙЛа" (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,9% и -0,5% "префы"), ВТБ (-0,8%), "Интер РАО" (-0,7%), "Газпром нефти" (-0,2%), "Татнефти" (-0,2%).

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, биржевые площадки с начала дня находились под давлением регуляторного ужесточения в Китае, направленного против крупных высокотехнологических компаний и целых секторов бизнеса. В результате снижается инвестиционная привлекательность китайских корпораций и в целом увеличиваются страновые риски инвестиций. Дополнительным негативом выступил более слабый, чем ожидалось, индекс настроений в деловых кругах Германии.

Несмотря на столь неблагоприятную обстановку мировые фондовые индикаторы и нефтяные цены смогли отскочить вверх, вызвав активное восстановление и на российском рынке - индексы акций выросли, рубль также вышел в небольшой "плюс" к доллару. Тем не менее, быстрое распространение в мире дельта-штамма коронавируса сохраняет беспокойство относительно восстановления спроса на нефть, отмечает эксперт.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, рынок акций РФ смог выйти в "плюс" во многом благодаря бумагам сектора металлов и добычи на фоне роста цен на металлы.

Среди лидеров потребительского сектора оказались акции "Русагро" на фоне неплохого финотчета за II квартал. Расписки "Ленты" (-2,2%) подешевели но фоне новостей, что прибыль розничной сети снизилась в I полугодии на 42,7% (до 5,363 млрд рублей), а рост выручки составил всего 0,5% (до 218,088 млрд рублей). EBITDA снизилась на 20,8% (до 17,472 млрд рублей).

Финансовый сектор поддержали новости, что прибыль банковского сектора РФ в I полугодии составила 1,2 трлн рублей, что почти в два раза больше, чем год назад. Существенное влияние на рост прибыли оказало сокращение отчислений на резервы с 729 млрд рублей до 298 млрд рублей.

Власти КНР продолжают борьбу с непрофильной деятельностью IT-гигантов, которые за последние годы, по сути, сформировали теневую банковскую структуру, а также демонстрируют злоупотребления в области сбора и использования личных данных. Нефть ликвидировала большую часть утренних потерь на фоне слабости доллара, однако потенциал роста ограничивается страхами по поводу распространения COVID-19-Delta. Карантинные меры вернулись в Южной Корее и Сингапуре, к ним присоединились Вьетнам и Таиланд. Уровень вакцинации в странах Юго-Восточной Азии довольно низкий, что делает местное население беззащитным, а экономику уязвимой.

Тем не менее, еще на прошлой неделе крупнейшие банки обновили свои ожидания по ценам барреля и главной мыслью было то, что рынок останется дефицитным даже после решения ОПЕК+ повышать ежемесячно добычу на 400 тыс. б/с, отмечает Кочетков.

Как отмечает аналитик Альфа-банка Джон Волш, сильный сезон отчетностей на развитых рынках способствует оттоку средств с развивающихся рынков. На этой неделе отчитывается более трети компаний из состава индекса S&P 500 (в том числе Facebook, Tesla, Apple, Alphabet, Microsoft и Amazon.com) и выходит большое количество макростатистики США, которая, как ожидается, подтвердит курс на восстановление экономики. Согласно прогнозу, рост квартального ВВП США составит 8,6% в годовом выражении, а любимый индикатор ФРС - базовая инфляция - выросла в июне до 3,7%.

От заседания ФРС изменений в монетарной политике и риторике регулятора не ожидается, глава ФРС Джером Пауэлл, вероятно, вынужден будет прояснить, что подразумевается под фразой "существенный дальнейший прогресс на рынке труда США", полагает Волш.

Аналитик Sber CIB Коул Эйксон также констатирует, что развитие рынки растут на оптимизме инвесторов, обусловленном хорошей корпоративной отчетностью, а в сегменте развивающихся рынков настрой сохраняется неоднозначным. Хорошая корпоративная отчетность в США сокращает опасения, связанные с эпидемической ситуацией и перспективами восстановления мировой экономики, которые оказывали давление на рынки в начале прошлой недели.

Усиливающееся давление регулятора на интернет-компании в Китае существенно влияет на настрой рынков АТР, как и негативные заявления представителей МИДа Китая касательно отношений с США. Новости о распространении коронавируса неоднозначные и не способствуют улучшению и без того вялого настроя.

На рынке акций РФ начинает активизироваться сезон корпоративной отчетности: в среду результаты опубликуют "Яндекс" и "НОВАТЭК", в четверг - Cбербанк и Mail.ru, в пятницу - ВТБ. Во вторник МВФ опубликует обновленный прогноз по росту мировой экономики, в Китае выйдут данные по прибыли промышленных компаний, в США - индекс уверенности потребителей, отмечает Эйксон.

В США индексы акций в пятницу выросли на 0,7-1% и обновили максимумы, Dow Jones (+0,7%) впервые в истории преодолел отметку 35 тыс. пунктов на фоне продолжающегося сезона корпоративной отчетности в США. Все три основных индекса прибавили более 1% по итогам недели.

В Азии в понедельник динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 1%, китайский Shanghai Composite потерял 2,3%, гонконгский Hang Seng снизился на 4,1%), в Европе утренний пессимизм к вечеру был нивелирован (индексы FTSE, DAX сократили снижение до 0,03-0,3%, CAC 40 подрос на 0,2%), сохраняют восходящий импульс индексы в США (основные индексы растут в пределах 0,2%).

На нефтяном рынке цены к вечеру отыграли утренние потери, вызванные опасениями по поводу ослабления мирового спроса на сырье на фоне роста числа зараженных COVID-19 и введения новых ограничительных мер в ряде стран; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,4 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на "Мосбирже" в пятницу. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent составила $74,06 за баррель (-0,1%), сентябрьская цена WTI - $71,73 за баррель (-0,5%).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подорожали акции ПАО "Русская аквакультура" (+6,6%), МКФ "Красный Октябрь" (+5,4% и +4,3% "префы"), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (+4,8%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (+4,7%), ГДР Ros Agro (+4%), акции ПАО "Лензолото" (+3,5% и +2,2% "префы"), ПАО "Группа компаний ПИК" (+3,4%), "МРСК Северо-Запада" (+3,4%), "Новороссийского морского торгового порта" (+2,6%), ПАО "Группа Черкизово" (+2,6%).

Выручка "Русагро" во втором квартале до элиминации между сегментами составила 57,3 млрд рублей, что на 45% больше, чем годом ранее, сообщается в презентации компании. Выручка масложирового сегмента выросла на 73%, до 34 млрд рублей, мясного - на 32%, до 9,6 млрд рублей, сельскохозяйственного - на 66%, до 5,9 млрд рублей. Выручка сахарного сегмента снизилась на 14%, до 7,7 млрд рублей.

ПАО "Россети Северо-Запад" (старое название - "МРСК Северо-Запада") в январе-июне 2021 года получило чистую прибыль по РСБУ в размере 1,084 млрд рублей, что в 1,96 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года, говорится в материалах компании. Выручка сократилась на 5,3% - до 22,9 млрд рублей.

Лидерами отката выступили акции ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (-8,9%), ГДР MDMG (-3%), бумаги "Соллерса" (-2,4%), ПАО "Сегежа Групп" (-2,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 52,21 млрд рублей (из них 8,98 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 7,01 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 3,84 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").