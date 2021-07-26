Brent подешевела до $73,68 за баррель

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются в понедельник на опасениях об ослаблении мирового спроса на сырье на фоне роста числа зараженных COVID-19 и введения новых ограничительных мер в ряде стран.

К 8:02 по московскому времени сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,42 (0,57%), до $73,68 за баррель. В пятницу Brent подорожала на $0,31 (0,42%) - до $74,10 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,46 (0,64%), до $71,61 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,16 (0,22%) - до $72,07 за баррель.

Фьючерсы на обе марки демонстрировали волатильность в течение прошлой недели, восстанавливаясь после обвала 19 июля и завершив неделю подъемом. Фьючерсы на Brent поднялись за неделю на 0,69%, WTI - на 0,71%.

"Паника по поводу "дельта"-варианта коронавируса и его последствий для восстановления спроса прекратилась к середине прошлой недели. Однако опасения по поводу этого сохранились и могут помешать ценам на нефть демонстрировать дальнейший существенный рост", - сказала S&P Global Platts гендиректор Vanda Insights Вандана Хари.

Между тем эксперты говорят, что фундаментальные факторы остаются устойчивыми, что может оказать поддержку рынку.

Аналитики ANZ также выражают надежду на то, что рост темпов вакцинации сокращает вероятность введения новых полноценных локдаунов в странах мира.

"Поскольку власти стран с высоким уровнем вакцинации не торопятся вводить жесткие ограничительные меры, риск прекращения роста спроса ослабевает", - отмечают специалисты.