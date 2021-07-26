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Авария на газопроводе "Уренгой - Центр-2" стала седьмой с начала года

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Магистральный газопровод "Уренгой - Центр-2" диаметром 1420 мм горит в Пермском крае, происходит факельное выгорание, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС РФ.

Там уточнили, что в настоящее время представителями "Газпром трансгаз Чайковский" перекрыты задвижки, происходит факельное выгорание.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что высота газового факела составляет до 20 м.

В ведомстве добавили, что на площади 2 гектара горит сухая растительность, спасатели тушат пожар. "Угроза распространения пожара на жилые дома отсутствует. В результате происшествия пострадавших нет", - добавили в МЧС.

С начала 2021 года на объектах "большого газа" уже было семь аварий: авария на МГ "Пермь - Горький-1" в январе, ЧП на отводе на Качканар и авария на газопроводах "Союз" и "Оренбург - Новопсков" в феврале; пожар на промысле Юбилейного месторождения, в апреле горел отвод на ГРС Белорецк, в мае в ходе ремонтных работ случился пожар на газопроводе Средняя Азия - Центр - 2, в июле - "Уренгой - Центр-2".

В течение 2020 года в концерне произошло семь эпизодов нарушения герметичности магистральных газопроводов.

Пермский край

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