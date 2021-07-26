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Газопровод "Уренгой - Центр-2" загорелся в Пермском крае

Газопровод "Уренгой - Центр-2" загорелся в Пермском крае
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Экстренные службы в Пермском крае ликвидируют масштабную утечку газа из магистрального газопровода, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Зафиксирована разгерметизация газопровода "Уренгой - Центр-2" диаметром 1420 мм у реки Салва. Наблюдается факельное горение на высоте до 20 м", - сказал источник.

Утечку удалось локализовать. Никто не пострадал.

В службе по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром трансгаз Чайковский" журналистам сообщили: "26 июля в 18:15 по Москве в Пермском крае на 1595-м км магистрального газопровода "Уренгой - Центр II" около реки Сылва произошел разрыв с возгоранием". "Пострадавших нет. Газ поставляется потребителям по параллельным газопроводам в полном объеме", - подчеркнули в "Трансгазе".

В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что в 18:45 по московскому времении поступило сообщение о разгерметизации магистрального газопровода у реки Сылва Кишерсткого муниципального округа Пермского края. Там отметили, что представители "Трансгаз Чайковский" перекрыли задвижки, происходит факельное выгорание.

В ведомстве добавили, что на площади 2 гектара горит сухая растительность, спасатели тушат пожар. Угрозы распространения пожара на жилые дома нет, обошлось без пострадавших. Всего к работам привлечен 21 человек и восемь единиц техники.

С начала 2021 года на объектах "большого газа" уже было семь аварий: авария на МГ "Пермь - Горький-1" в январе, ЧП на отводе на Качканар и авария на газопроводах "Союз" и "Оренбург - Новопсков" в феврале; пожар на промысле Юбилейного месторождения, в апреле горел отвод на ГРС Белорецк, в мае в ходе ремонтных работ случился пожар на газопроводе "Средняя Азия - Центр - 2", в июле - "Уренгой - Центр-2".

В пресс-службе регионального министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии агентству сообщили, что видеокамера "Лесохранитель" зафиксировала возгорание у деревни Заборье Кишертского района. "Сотрудники Кишертского лесничества прибыли на место ЧП. По словам директора лесничества Евгения Мохнаткина, произошло возгорание на газопроводе. Лесной фонд не пострадал. На месте работают многочисленные силы и средства МЧС", - сказал собеседник.

Пермский край

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