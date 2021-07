Фондовые индексы США закрылись на новых рекордах

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Фондовый рынок США умеренно вырос по итогам торгов в понедельник, при этом все три основных индекса достигли рекордных уровней закрытия вторую сессию подряд в преддверии насыщенной на события недели.

Инвесторы ожидают публикации квартальных отчетов целого ряда американских компаний, включая технологических гигантов Alphabet Inc., Amazon.com Inc., Apple Inc., Facebook Inc. и Microsoft Corp. Американский производитель электромобилей Tesla Inc., отчитавшийся после закрытия рынка, завершил второй квартал 2021 года с рекордной прибылью, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания аналитиков. В центре внимания участников рынка также предстоящее заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого будут подведены в среду.

В четверг Минторговли США обнародует предварительные данные о ВВП во втором квартале.

Продажи новых домов в США в июне сократились на 6,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 676 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны в понедельник. Согласно пересмотренным данным, в мае было реализовано 724 тыс. домов, тогда как ранее было озвучен показатель в 769 тыс. Аналитики в среднем ожидали роста продаж в прошлом месяце на 4% с объявленного ранее майского уровня - до 800 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics. Респонденты MarketWatch прогнозировали повышение до 795 тыс., то есть на 3,4%.Таким образом, показатель снизился по итогам третьего месяца подряд и опустился до минимума с апреля прошлого года. На покупателей продолжают оказывать негативное влияние высокие цены на дома, что обусловлено продолжающимся подорожанием строительных материалов.

Эксперты Goldman Sachs Group Inc. ожидают существенного замедления экономического подъема в США в 2022 году, отмечая, что рост активности в сфере услуг ослабевает. Согласно прогнозу Goldman, экономика США вернется к трендовым темпам экономического роста - 1,5-2% - во втором полугодии следующего года. Кроме того, банк понизил прогнозы увеличения американского ВВП на третий и четвертый кварталы текущего года на 1 процентный пункт - до 8,5% и 5% соответственно.

Котировки акций американского производителя электромобилей Lucid Motors Inc. подскочили на 10,6% в ходе дебютных торгов на фондовой бирже Nasdaq в понедельник. Компания на прошлой неделе завершила объединение со специализированной компанией по слияниям и поглощениям (special purpose acquisition company, SPAC) Churchill Capital Corp IV (CCIV), о котором было объявлено в феврале.

Акции Hasbro Inc. подорожали на 12,2%. Американский производитель детских игрушек сократил чистый убыток на 32% во втором квартале 2021 финансового года, причем результаты оказались лучше ожиданий рынка.

Цена бумаг Lockheed Martin Corp. снизилась на 3,3%. Американский военно-промышленный концерн во втором квартале 2021 года увеличил чистую прибыль на 11,6%, однако скорректированный показатель немного не дотянул до прогнозов, тогда как выручка превзошла ожидания.

Бумаги Otis Worldwide Corp. прибавили в цене 0,6%. Производитель подъемного оборудования зафиксировал рост чистой прибыли на 45,5% во втором квартале, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания рынка, компания повысила прогноз на текущий год.

Котировки ADR Tata Motors на торгах в Нью-Йорке в понедельник выросли на 0,5%. Крупнейший индийский автопроизводитель сократил чистый убыток в первом финансовом квартале почти вдвое, однако результат оказался хуже прогноза аналитиков.

Рыночная стоимость Medallia Inc. увеличилась на 0,8%. Американский фонд инвестиций Thoma Bravo договорился о покупке компании, предоставляющей программное обеспечение (ПО) для оценки качества обслуживания клиентов, стоимость которой в рамках сделки оценивается в $6,4 млрд. В результате сделки Medallia станет частной компанией.

Котировки бумаг Aon Plc выросли на 8,2%, Willis Towers Watson Plc - упали на 9%. Страховые брокеры по обоюдному согласию отменили сделку по слиянию и прекратили судебные разбирательства с министерством юстиции США. О сделке первоначально было объявлено в марте прошлого года.

Капитализация американской PerkinElmer Inc. повысилась на 4,7% на торгах в понедельник. Поставщик продуктов и услуг для диагностики и медико-биологических исследований покупает компанию BioLegend, выпускающую антитела и реагенты для биомедицинских исследований, за $5,25 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка вырос на 82,76 пункта (0,24%) и составил рекордные 35144,31 пункта. Standard & Poor's 500 набрал 10,51 пункта (0,24%), поднявшись до рекордных 4422,3 пункта. Nasdaq Composite повысился на 3,72 пункта (0,03%) и составил рекордные 14840,71 пункта.