Минсельхоз готовит предложения по определению цен на подсолнечное масло для демпфера

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ предлагает изменить источник информации по ценам на подсолнечное масло для определения индикативных цен в рамках "подсолнечного демпфера" и делать это с помощью инструментов Национальной товарной биржи (НТБ, входит в группу "Московская биржа"). Предложения будут представлены на ближайшем заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию.

"Вопрос об использовании инструментов Национальной товарной биржи для определения цен будет рассматриваться на ближайшей подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства. Уточняется, что Минсельхоз в соответствии с постановлением правительства №546 планирует осуществлять мониторинг стоимости подсолнечного масла для расчета индикативных цен в рамках механизма плавающей пошлины (так называемый "подсолнечный демпфер").

С 1 сентября в РФ начнет действовать демпфер при экспорте подсолнечного масла. Его нынешний механизм предусматривает введение плавающей вывозной 70%-ной пошлины. Ее будут взимать с разницы между базовой ценой ($1 тыс. за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц), уменьшенной на величину корректирующего коэффициента ($50 за 1 тонну). Для установления индикативной цены Минсельхозу поручено вести постоянный мониторинг рынка.

Согласно постановлению правительства от 6 апреля 2021 года (N546), источником информации для проведения мониторинга определены ежедневные данные, публикуемые АО "Рефинитив СА" (Refinitiv SA) по подсолнечному маслу (котировка Sunflower Oil NWE Ex-Tank 6 Ports Position 1) в долларах за 1 тонну.

Как сообщалось, на заседании рабочей группы тарифной подкомиссии, с протоколом которого ознакомился "Интерфакс", Минсельхоз предложил организовать мониторинг цен на подсолнечное масло путем наблюдения и регистрации биржевых котировок и/или внебиржевых индексов по примеру определения индикативных цен при зерновом демпфере, то есть на основе регистрации экспортных контрактов.

Соответствующие изменения предлагается внести в постановление правительства РФ от 23 июля 2013 года (№623). В настоящее время допускается регистрация на бирже таких договоров на зерновые (пшеница и меслин, ячмень, кукуруза). На основе цен этих экспортных контрактов формируется индикативная цена, которая используется для расчета экспортной пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу в рамках зернового демпфера, который действует в РФ со 2 июня этого года.

Согласно протоколу заседания группы, по оценке представителей НТБ, для организации мониторинга цен на подсолнечное масло, предложенного Минсельхозом, необходимо до 6 месяцев. Рабочая группа обратилась с просьбой к ФАС в возможно короткий срок проработать вопрос о целесообразности организации мониторинга цен на подсолнечное масло путем наблюдения и регистрации биржевых котировок и/или внебиржевых индексов.