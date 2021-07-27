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ВТБ консолидировал 100% Запсибкомбанка

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - ВТБ стал владельцем 100% Запсибкомбанка, говорится в сообщении ВТБ.

До этого ВТБ принадлежало 88,88% этой кредитной организации, 11,12% акций владели дочерние и аффилированные компании Запсибкомбанка.

Владельцем 71,8% акций Запсибкомбанка ВТБ стал в начале 2019 года.

ВТБ планирует присоединить три дочерних банка – "Возрождение", Запсибкомбанк и Саровбизнесбанк – к санируемому БМ-банку после перевода их клиентов на платформу ВТБ. Впоследствии объединенный БМ-банк будет присоединен к ВТБ.

Запсибкомбанк по итогам I квартала 2021 года занял 81-е место по объему активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". ВТБ занимает 2-е место по размеру активов в этом рэнкинге.

ВТБ Запсибкомбанк

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