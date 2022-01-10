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ВТБ завершил присоединение Запсибкомбанка

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - ВТБ завершил юридические процедуры по интеграции Запсибкомбанка. Соответствующее сообщение размещено на сайте ВТБ.

С января 2022 года Запсибкомбанк присоединился к БМ-Банку в рамках группы ВТБ.

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Интеграцию Запсибкомбанка ВТБ проводил с 2018 года. За это время были объединены офисная сеть и продуктовая линейка. Клиенты с действующими продуктами Запсибкомбанка получат возможность дальнейшего обслуживания и использования сервисов БМ-Банка. Продукты переоформлять не потребуется, поскольку БМ-Банк - универсальный правопреемник Запсибкомбанка.

В течение трех месяцев продолжат действовать прежние реквизиты счетов Запсибкомбанка. За это время клиентам предложат перейти на использование новых реквизитов и уведомить об этом контрагентов.

"Нам удалось унифицировать все сервисы и продукты, объединить офисные и банкоматные сети, а самое главное - команды и клиентов двух крупных банков. Сегодня все офисы и онлайн-системы четко работают в рамках единого бренда группы ВТБ", - отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

ВТБ Запсибкомбанк

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