Duolingo получил оценку выше $3,4 млрд в ходе IPO

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Duolingo Inc., оператор онлайн-платформы для изучения иностранных языков, провела IPO на $520 млн, получив оценку выше $3,4 млрд.

Как говорится в сообщении компании, прайсинг IPO прошел на уровне $102 за акцию - выше заявленного ценового диапазона в $95-100 за бумагу. В общей сложности инвесторам было предложено 5,1 млн акций, из которых 3,7 млн бумаг продала сама Duolingo и 1,4 млн - ее ранние акционеры.

Кроме того, андеррайтеры размещения получили 30-дневный опцион на покупку еще 765 916 акций по цене IPO.

Торги акциями Duolingo начнутся в среду на Nasdaq Global Select Market под тикером DUOL.

Duolingo является ведущей глобальной образовательной онлайн-платформой, которая предлагает различные курсы на 40 языках. Количество активных клиентов Duolingo составляет порядка 40 млн, число скачиваний мобильного приложения сервиса уже превысило 500 млн.