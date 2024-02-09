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РКН сообщил о проверке образовательного сервиса Duolingo на ЛГБТ-пропаганду

РКН сообщил о проверке образовательного сервиса Duolingo на ЛГБТ-пропаганду
Фото: Nikolas Kokovlis/NurPhoto via Getty Images

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор проверяет популярный сервис по бесплатному изучению иностранных языков Duolingo на распространение информации, пропагандирующей ЛГБТ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что общественная организация "Сибирская правозащитная группа "Радетель" пожаловалась в РКН на Duolingo, где активисты, по их словам, обнаружили пропаганду ЛГБТ.

"Указанное обращение не поступало в Роскомнадзор", - прокомментировали в РКН.

Президент Владимир Путин 5 декабря 2022 года подписал законы о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии, информации, побуждающей к смене пола, а также о введении административной ответственности за эти правонарушения. Нововведения коснулись интернета, СМИ, книг, аудиовизуальных сервисов, кинематографа и рекламы. Не допускается также продажа товаров, в том числе импортных, содержащих информацию, за распространение которой предусмотрена административная или уголовная ответственность.

Duolingo - популярный сервис для бесплатного изучения иностранных языков, запущен в 2011 году в США.

ЛГБТ Роскомнадзор США Duolingo Радетель
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