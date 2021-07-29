Рубль стабилен к доллару и евро после сохранения базовой ставки ФРС

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Изменения доллара США и евро на старте торгов "Московской биржи" в четверг незначительные, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне решения Федеральной резервной системы (ФРС) США сохранить процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне от 0% до 0,25% годовых.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,46-73,73 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,47 руб./$1 (-0,75 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 87,0775 руб./EUR1 (+6,75 копеек к закрытию среды). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 2,63 копейки к уровню закрытия 28 июля, до 79,59 рубля.

Доллар при этом оказался на 13,88 копеек ниже уровня действующего официального курса, евро - на 16,02 копеек выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительная динамика курса рубля к доллару и евро на старте торгов 29 июля вызвана ожидаемым решением ФРС США сохранить процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых. Активность игроков на мировых рынках на фоне данного решения остается на относительно невысоком уровне, однако поддержку нацвалюте оказывает рост нефтяных котировок.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $74,99 за баррель, что на 0,33% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $72,63 за баррель, что на 0,33% выше уровня на закрытие рынка 28 июля.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг демонстрируют положительную динамику: японский Nikkei 225 прибавляет 0,66%, китайский CSI300 - 1,42%. В то же время, фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,15%.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду разнонаправленной динамикой. Помимо решения по ключевой ставке, Федрезерв США сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд, в том числе US Treasuries на $80 млрд и ипотечные бонды на $40 млрд "до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности".

Также ФРС подтвердила, что готова использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для поддержки экономики США в это сложное время, содействуя движению к целям максимальной занятости и ценовой стабильности.