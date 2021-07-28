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ФРС ожидаемо сохранила базовую ставку в диапазоне 0-0,25%

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания, прошедшего 27-28 июля.

Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.

Федрезерв сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд, в том числе US Treasuries на $80 млрд и ипотечные бонды на $40 млрд, "до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности".

Федрезерв подтвердил, что готов использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для поддержки экономики США в это сложное время.

"Благодаря прогрессу в вакцинации и сильной политической поддержке показатели экономической активности и занятости продолжали укрепляться. Сектора, наиболее серьезно пострадавшие от пандемии, демонстрируют улучшение, но пока не восстановились полностью, - отмечается в сообщении. - Инфляция усилилась, что отражает, главным образом, временные факторы. В целом финансовые условия остаются благоприятными, что частично обусловлено действиями ФРС по поддержке экономики и потоком кредитов американским домохозяйствам и бизнесу".

Дальнейшая траектория движения экономики продолжает зависеть от развития эпидемиологической ситуации в США, полагают в FOMC. Прогресс в вакцинации, вероятно, будет способствовать ослаблению влияния кризиса в системе здравоохранения на экономику, но риски для экономических перспектив сохраняются.

"FOMC стремится к достижению максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. Поскольку инфляция устойчиво остается ниже долгосрочной цели, комитет будет стремиться к достижению инфляции умеренно выше 2% на некоторое время с тем, чтобы ее средний уровень за определенный период составлял 2% и долгосрочные инфляционные ожидания были четко зафиксированы на уровне 2%", - отмечается в документе.

Комитет планирует сохранять стимулирующую денежно-кредитную политику до тех пор, пока эти цели не будут достигнуты.

FOMC решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0-0,25% и полагает, что это будет целесообразным "до тех пор, пока условия на американском рынке труда не будут соответствовать понятию ФРС о полной занятости", а инфляция не достигнет 2%. При этом темпы повышения потребительских цен могут превысить 2% на некоторое время.

В декабре прошлого года комитет заявил о том, что он будет наращивать вложения в гособлигации (US Treasuries) не менее чем на $80 млрд и в ценные бумаги, обеспеченные ипотечными кредитами, не менее чем на $40 млрд в месяц, до тех пор "пока не будет достигнут существенный прогресс в достижении целей комитета по максимальной занятости и стабильности цен". С тех пор экономика показала прогресс в достижении этих целей, и FOMC продолжит оценку этого прогресса на следующих заседаниях.

Программа выкупа активов обеспечивает ровное функционирование рынков и содействует сохранению стимулирующих условий на финансовых рынках для поддержания потока кредитов домохозяйствам и бизнесу.

"Оценивая целесообразность денежно-кредитной политики, FOMC продолжит отслеживать влияние поступающей информации на экономический прогноз. Федрезерв готов скорректировать свой подход к денежно-кредитной политике при необходимости, если возникнут риски, способные помешать достижению целей FOMC, - говорится в коммюнике. - Комитет будет принимать во внимание широкий круг информации, включая данные об эпидемиологической ситуации, условиях на рынке труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, событиях на финансовых рынках, а также о международных событиях".

Все одиннадцать голосующих членов FOMC поддержали решения, принятые на июльском заседании.

После оглашения итогов встречи руководства ФРС ситуация на рынке акций и валютном рынке практически не изменилась.

Фондовый индекс Dow Jones Industrial Average к 21:20 по московскому времени потерял 0,3%, в то время как Standard & Poor's 500 вырос на 0,04% и Nasdaq Composite - на 0,6%. До объявления о ставке Dow Jones снижался на 0,4% и S&P 500 - на 0,1%, а Nasdaq прибавлял 0,4%.

Евро торгуется сейчас на уровне $1,1810 по сравнению с $1,1812 до публикации итогов встречи руководства ЦБ, фунт стерлингов - около $1,3883 против $1,3878. Курс японской нацвалюты к доллару США составляет 110,09 иены против 110,07 иены.

ФРС США США

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