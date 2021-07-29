"Энел Россия" выдаст "дочке" кредит на покупку акций по программе мотивации менеджмента

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Энел Россия" назначил дочернюю структуру ООО "Энел Рус Финанс" оператором долгосрочной мотивационной программы менеджмента генерирующей компании на 2020-2022 гг. и всех последующих программ, сообщила в четверг "Энел Россия".

В частности, "Энел Рус Финанс" по запросу "Энел Россия" будет осуществлять покупку акций генерирующей компании на рыночных условиях у третьей стороны. При этом "Энел Россия" заключает договор колл-опциона на выкуп акций у "Энел Рус Финанс" по цене не выше той, которую последняя заплатила на рынке. И наоборот, "Энел Рус Финанс" - пут-опцион на продажу акций "Энел Россия" по цене не ниже потраченной на приобретение акций.

Максимальное количество приобретаемых акций не должно превышать 90 млн штук в любой момент времени, говорится в сообщении. Таким образом, "Энел Рус Финанс" сможет использовать в программе мотивации до 0,25% акционерного капитала "Энел Россия".

"Энел Россия" выделит дочерней структуре заем до 94,5 млн руб. под 0% годовых на покупку акций.

Программа мотивации менеджмента "Энел Россия" была обновлена в 2020 году. На период 2020-2022 гг. ее параметры подразумевают выплату вознаграждения не только деньгами, но и акциями (по схеме половина денежными средства, половина - акциями).

В 2021 году совет директоров должен будет обсудить продление этой программы и ее параметры на 2021-2023 гг. По словам гендиректора "Энел Россия" Стефана Звегинцова, компания на уровне комитета по кадрам при совете директоров регулярно обсуждает, что может быть лучшей практикой для долгосрочного стимулирования менеджмента.

Сейчас в состав "Энел Россия" входят три газовые электростанции - Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС, а также строящиеся ветропарки в Мурманской, Ростовской областях и в Ставропольском крае.

Основным акционером "Энел Россия" является итальянская Enel S.p.A. с долей 56,43%.