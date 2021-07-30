Нефть подешевела после подъема до двухнедельных максимумов

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок снижаются на торгах в пятницу после подъема накануне до максимумов более чем за две недели.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 по московскому времени в пятницу составила $75,6 за баррель, что на $0,45 (0,59%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $1,31 (1,8%) - до $76,05 за баррель. Срок действия сентябрьских фьючерсов истекает с закрытием рынка в пятницу. Более активно торгуемые октябрьские контракты подешевели в ходе торгов в пятницу на $0,48 (0,64%) - до $74,62 за баррель. Накануне их стоимость выросла на $1,23 (1,7%) - до $75,1 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $73,19 за баррель, что на $0,42 (0,57%) ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $1,23 (1,7%) - до $73,62 за баррель.

Как Brent, так и WTI в четверг продемонстрировали самый значительный однодневный рост в долларовом и процентном выражении с 22 июля, достигнув максимальных уровней с 13 июля, по данным Dow Jones Market.

Обе марки могут завершить текущую неделю подъемом примерно на 2%, пишет Trading Economics.

Поддержку котировкам оказали опубликованные ранее на этой неделе данные о снижении запасов энергоносителей в США.

Запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4,1 млн баррелей, до минимального уровня с января 2020 года, бензина - на 2,3 млн баррелей, дистиллятов - на 3,1 млн баррелей, сообщило Минэнерго США в среду. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали снижения запасов нефти на 2,5 млн баррелей, бензина - на 1,3 млн баррелей, дистиллятов - на 1,6 млн баррелей.

Резервы в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, уменьшились за неделю на 1,3 млн баррелей.

Доклад Минэнерго США "позволяет предположить, что спрос остается высоким несмотря на растущее беспокойство по поводу быстрого распространения "дельта"-штамма COVID-19 как в США, так и за рубежом", отмечает аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер.

Ранее на этой неделе Центры США по контролю и предотвращению заболеваний (CDC) рекомендовали как привитым, так и не привитым от COVID-19 жителям носить маски в помещениях, особенно в опасных с точки зрения эпидемиологии районах страны. Там сообщили, что "в редких случаях некоторые вакцинированные люди, заразившиеся вариантом "дельта" после вакцинации, могут быть заразными".