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Доллар опустился ниже 73 рублей впервые с 1 июля

Доллар опустился ниже 73 рублей впервые с 1 июля
Фото: Karol Serewis/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Доллар и евро дешевеют на Московской бирже в пятницу утром, курс доллара опустился ниже 73 рублей впервые с 1 июля, евро торгуется ниже 87 рублей.

Курс доллара США составил 72,9925 руб. в 11:06, что на 16 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,83 руб., подешевев на 13,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 14,99 копейки - до 79,22 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вверх к доллару и евро после снижения на старте торгов и умеренно укрепляется в первой половине последней торговой сессии месяца. Поддержку рублю продолжает оказывать рынок нефти, цены на которую выросли по итогам торгов четверга до максимумов более чем за две недели.

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Как Brent, так и WTI в четверг продемонстрировали самый значительный с 22 июля однодневный рост в долларовом и процентном выражении, достигнув максимальных уровней с 13 июля, по данным Dow Jones Market. Обе марки могут завершить текущую неделю подъемом примерно на 2%, в свою очередь пишет Trading Economics.

Поддержку котировкам оказали опубликованные ранее на этой неделе данные о снижении запасов энергоносителей в США.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:05 по московскому времени в пятницу составляет $75,8 за баррель, что на 0,33% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на 1,8% - до $76,05 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $73,34 за баррель, что на 0,38% ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на 1,7% - до $73,62 за баррель.

курсы валют рубль доллар евро

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