Выручка "Почты России" в I полугодии увеличилась до 95,8 млрд рублей

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Выручка "Почты России" по РСБУ в первом полугодии 2021 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,4% и составила 95,8 млрд рублей, сообщил почтовый оператор.

В частности, выручка от услуг почтовой связи, которые являются основным направлением бизнеса компании, в отчетном периоде выросла на 10,9%, до 71,9 млрд руб.

Выручка от торговой деятельности увеличилась на 4,9% и составила 13,5 млрд руб.

Цифровая выручка компании по итогам первого полугодия 2021 г. достигла 24 млрд руб., что составило 25% от всех доходов отчетного периода по РСБУ. "Почта" относит к цифровой выручке поступления от услуг, оказанных с помощью цифровых каналов (сайты и мобильное приложение).

"Почта России" - федеральный почтовый оператор, объединяющий 42 тыс. отделений по всей стране. В компании работает около 335 тыс. сотрудников. Ежегодно "Почта" принимает около 2,5 млрд писем.