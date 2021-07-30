Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:36Заразились
на 30.07В России 6 242 066+23 564В мире 196 626 531+658 221
Плавание04:30Мужчины, Финал  Россия США ВеликобританияПодробнееСтрельба03:00Женщины, Финал  Россия Южная Корея КитайПодробнееСтрельба из лука08:45Женщины, Финал  Южная Корея РоссияПодробнееДзюдо11:00Мужчины, Поединки за 3-е место  Россия ФранцияПодробнее

Выручка "Почты России" в I полугодии увеличилась до 95,8 млрд рублей

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Выручка "Почты России" по РСБУ в первом полугодии 2021 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,4% и составила 95,8 млрд рублей, сообщил почтовый оператор.

В частности, выручка от услуг почтовой связи, которые являются основным направлением бизнеса компании, в отчетном периоде выросла на 10,9%, до 71,9 млрд руб.

Выручка от торговой деятельности увеличилась на 4,9% и составила 13,5 млрд руб.

Цифровая выручка компании по итогам первого полугодия 2021 г. достигла 24 млрд руб., что составило 25% от всех доходов отчетного периода по РСБУ. "Почта" относит к цифровой выручке поступления от услуг, оказанных с помощью цифровых каналов (сайты и мобильное приложение).

"Почта России" - федеральный почтовый оператор, объединяющий 42 тыс. отделений по всей стране. В компании работает около 335 тыс. сотрудников. Ежегодно "Почта" принимает около 2,5 млрд писем.

Почта России

Новости

Доллар опустился ниже 73 рублей впервые с 1 июля

Доллар опустился ниже 73 рублей впервые с 1 июля

ВТБ получил 2,6 млрд рублей от продажи гостиницы "Пекин"

Рубль на старте торгов в пятницу слегка снижается к доллару и евро

Рынок акций США вырос несмотря на слабые экономические данные

Европейские индексы выросли на отчетах компаний и итогах заседания ФРС

Европейские индексы выросли на отчетах компаний и итогах заседания ФРС

Цена газа в Европе взлетела до $505 за тысячу кубометров

"НОВАТЭК" в начале 2023 года запустит нефтяную залежь Харбейского месторождения

"Норникель" оспорит иск Росрыболовства и методику расчета ущерба

Росрыболовство подало иск к структуре "Норникеля" на 58,7 млрд руб.

Росрыболовство подало иск к структуре "Норникеля" на 58,7 млрд руб.

Цена газа в Европе превысила $500/тыс. "кубов" вслед за ралли в Азии

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');