"Почта России" оценила модернизацию отделений в 100 млрд рублей

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - АО "Почта России" оценивает стоимость пятилетней программы модернизации отделений примерно в 100 млрд рублей, сообщил журналистам в кулуарах ВЭФ-2021 глава компании Максим Акимов.

"Это, конечно, серьезная сумма и огромные обязательства. Поскольку это десятки тысяч объектов, как я сказал, пока это оценка не в рамках конкретных строительных смет", - сказал он и добавил, что итоговую сумму еще предстоит уточнить, и ее должен одобрить Минфин.

В конце августа президент Владимир Путин заявил, что "Почта России" должна получить ресурсы для обновления своих отделений, чтобы в них можно было оказывать госуслуги, а также продавать лекарства и продукты.

По словам Акимова, модернизация затронет более 20 тысяч - больше половины отделений.

"Мы думаем, что это многолетняя программа, потому что это объекты, которые расположены в труднодоступных или по меньшей мере удаленных местах", - подчеркнул он.

"Значительную часть этой задачи "Почта России", конечно, берет на себя. Кстати, большое спасибо правительству, которое приняло директивы, согласно которым наша чистая прибыль будет направлена на ремонт отделений ... вот этот размер, который мог бы быть выплачен дивидендами в федеральный бюджет, который останется у нас, мы направим на ремонт сельских удаленных отделений, в рамках программы следующего года - это более 1 млрд рублей. Это важный сигнал, который полностью соответствует поручению президента", - подчеркнул Акимов.

В конце августа совет директоров АО "Почта России" рекомендовал единственному акционеру не выплачивать дивиденды за 2020 год. Большую часть чистой прибыли (2,23 млрд рублей, или 95%) совет предложил направить на финансирование инвестиционной программы, оставшиеся 117,391 млн рублей, или 5% чистой прибыли - на пополнение резервного фонда.

Источники финансирования модернизации сельских отделений "Почты России" должны быть определены до конца 2021 года, сообщил 31 августа глава Минцифры Максут Шадаев.