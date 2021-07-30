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РФ и Турция ведут переговоры о долгосрочном соглашении на транзит газа

РФ и Турция ведут переговоры о долгосрочном соглашении на транзит газа
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Россия и Турция ведут переговоры о заключении долгосрочного соглашения на транзит газа, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"Рабочая группа (в рамках российско-турецкой МПК - ИФ) обсуждала вопросы, которые есть между "Газпромом", "Газпром экспортом" и Botas по подписанию соглашения по транзиту газа. Там есть определённые нюансы, коммерческие вопросы, но, думаю, это лучше спросить у компаний", - сказал он.

"Речь идет о заключении долгосрочного договора на транзит газа", - добавил Новак.

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